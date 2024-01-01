Появились фото первого уничтоженного в ДТП Tesla Cybertruck

Об этой аварии первыми сообщили наши коллеги из Autoevolution. Илон Маск неоднократно заявлял, что футуристический пикап будет не похож на другие авто, ведь будет иметь экзоскелет, вместо внутреннего каркаса. Однако, многочисленные фотографии с производственной линии стали доказательством того, что Cybertruck имеет такую же структуру, как и другие авто.

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Впоследствии глава Tesla уточнил, что имел в виду внешние кузовные панели, которые настолько прочные, что могут выполнять роль конструктивных частей. Тогда некоторые энтузиасты решили проверить мощь пикапа и начали стрелять в него пулями разного калибра и бросать различные тяжелые предметы.

В то же время за короткий промежуток времени в ДТП попало несколько авто, но все они получили незначительную деформацию. Tesla объяснила, что вместо частей кузова, что деформируются при столкновении и таким образом смягчают силу удара, Cybertruck имеет литые панели, которые контролируемо ломаются в случае ДТП.

Однако, недавно в ДТП попал еще один пикап от Tesla и, к большому сожалению для его владельца, автомобиль был почти полностью уничтожен. Пользователи группы "Tesla CyberTruck" в Facebook, установили, что в электромобиль врезался внедорожник. Это привело к тому, что Cybertruck получил значительное повреждение боковой части и в его дверях застряли остатки бампера кроссовера.

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Кроме поврежденных дверей, подушки безопасности сработали, что свидетельствует о дорогостоящем ремонте. Вероятно, из-за большой силы удара, пострадала и батарея. В случае ее повреждения, ни одна из страховых компаний не допустит этот Cybertruck обратно на дороги общего пользования.