З’явились фото першого знищеного в ДТП Tesla Cybertruck

Про цю аварію першими повідомили наші колеги з Autoevolution. Ілон Маск неодноразово заявляв, що футуристичний пікап буде не схожий на інші авто, адже матиме екзоскелет, замість внутрішнього каркасу. Однак, численні фотографії з виробничої лінії стали доказом того, що Cybertruck має таку ж структуру, як і інші авто.

Читайте також: Перший "биток" Tesla Cybertruck продали на Copart за приголомшливу суму

Згодом очільник Tesla уточнив, що мав на увазі зовнішні кузовні панелі, які настільки міцні, що можуть виконувати роль конструктивних частин. Тоді деякі ентузіасти вирішили перевірити міць пікапа й почали стріляти в нього кулями різного калібру та кидати різні важкі предмети.

Водночас за короткий проміжок часу в ДТП потрапило декілька авто, але усі вони отримали незначну деформацію. Tesla пояснила, що замість частин кузова, що деформуються при зіткненні й таким чином пом’якшують силу удару, Cybertruck має литі панелі, які контрольовано ламаються в разі ДТП.

Проте, нещодавно в ДТП потрапив ще один пікап від Tesla й, на превеликий жаль для його власника, автомобіль був майже повністю знищений. Користувачі групи “Tesla CyberTruck” у Facebook, встановили, що у електромобіль врізався позашляховик. Це призвело до того, що Cybertruck отримав значне пошкодження бокової частини й в його дверях застрягли залишки бамперу кросовера.

Також цікаво: MrBeast дарує 26 Tesla, серед них Cybertruck: як виграти

Подушки безпеки авто спрацювали, що свідчить про дороговартісний ремонт. Ймовірно, через велику силу удару, постраждала і батарея. В разі її пошкодження, жодна зі страхових компаній не допустить цей Cybertruck назад на дороги загального користування.