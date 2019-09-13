Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.

Автомобильный портал Motor1.com опубликовал фотографии прототипа нового автомобиля Skoda Octavia, который удалось заметить на дорогах.

Читайте также: На первых фото салона новой Skoda Octavia уже все видно

На кадрах можно увидеть, что автомобиль получил цельные фары, а задние теперь налазят на багажник, создавая иллюзию его большего объема. В салоне же можно увидеть цифровую панель приборов, а также обновленные воздуховоды.

Отмечается, что премьеру новинки чешского бренда стоит ожидать не раньше ноября этого года.

Также интересно: Новая Skoda Octavia универсал попала на шпионские снимки