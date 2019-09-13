Відзначається, що прем’єру новинки чеського бренду варто очікувати не раніше листопада цього року.
Автомобільний портал Motor1.com опублікував фотографії прототипу нового автомобіля Skoda Octavia, який вдалося помітити на дорогах.
Читайте також: На перших фото салону нової Skoda Octavia вже все видно
На кадрах можна побачити, що автомобіль отримав цільні фари, а задні тепер налазять на багажник, створюючи ілюзію його більшого об’єму. У салоні ж можна побачити цифрову панель приладів, а також оновлені повітроводи.
Відзначається, що прем’єру новинки чеського бренду варто очікувати не раніше листопада цього року.
Також цікаво: Нова Skoda Octavia універсал потрапила на шпигунські знімки