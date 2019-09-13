Відзначається, що прем’єру новинки чеського бренду варто очікувати не раніше листопада цього року.

Автомобільний портал Motor1.com опублікував фотографії прототипу нового автомобіля Skoda Octavia, який вдалося помітити на дорогах.

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На кадрах можна побачити, що автомобіль отримав цільні фари, а задні тепер налазять на багажник, створюючи ілюзію його більшого об’єму. У салоні ж можна побачити цифрову панель приладів, а також оновлені повітроводи.

Відзначається, що прем’єру новинки чеського бренду варто очікувати не раніше листопада цього року.

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