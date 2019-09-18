Новые фотографии рестайлинговой модели появились в Сети.

В Сети опубликовали новые снимки рестайлинговой Skoda Rapid, которая выйдет на рынок Китая. Автомобиль был стилизован под хэтчбек Scala, но принципиальных изменений не ожидается. От дорестайлинговой версии новинка будет отличаться пересмотренной частью с "треугольными" фарами, а также другими бамперами.

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Кроме того изменились горизонтальные фонари с секциями на двери или крышке багажника. Также согласно новой стилистике бренда логотип сзади сменился надписью Skoda. Кузов в целом остался прежним, как и техническая часть.

Обновленный Rapid оснастят 1,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 110 лошадиных сил и 150 Нм крутящего момента, пару которому составит 5-ступенчатая механическая или 6-скоростная автоматическая трансмиссия.

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