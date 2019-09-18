Нові фотографії рестайлінгової моделі з’явилися в Мережі.

У Мережі опублікували нові знімки рестайлінгової Skoda Rapid, яка вийде на ринок Китаю. Автомобіль був стилізований під хетчбек Scala, але принципових змін не очікується. Від дорестайлінгової версії новинка відзначиться переглянутою частиною з “трикутними” фарами, а також іншими бамперами.

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Крім того, змінилися горизонтальні ліхтарі з секціями на двері або кришці багажника. Також згідно з новою стилістикою бренду логотип ззаду змінився написом Skoda. Кузов в цілому залишився тим самим, як і технічна частина.

Оновлений Rapid оснастять 1,5-літровим атмосферним двигуном потужністю 110 кінських сил і 150 Нм крутного моменту, пару якому складе 5-ступінчаста механічна або 6-швидкісна автоматична трансмісії.

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