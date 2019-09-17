Багато хто ставиться до свого автомобіля, як до друга. Або як до члена сім'ї. А раз так, то автомобілю дають ім'я.

Іноді такі імена бувають настільки влучним, що приживаються ледь не у всіх господарів подібних моделей. Спробуємо згадати найпопулярніші.

Читайте також: "Кладовище євроблях" знайшли в Україні: фото

Зубило

Практично всі моделі з Тольятті отримали прізвиська. Але в основному вони були пов'язані з індексом моделі - "трійка", "п'ятірка", "двійка". А ще "копійка" та "шоха".

Так було до появи ВАЗ-2108. За характерну решітку радіатора автомобіль тут же отримав прізвисько "зубило". Пізніше воно дісталося і "дев'ятці". І навіть коли передня частина пережила оновлення, все "восьме" сімейство так і залишилося "зубилом".

Читайте також: Права покупців вживаних авто хочуть захистити законом

Баржа

Це досить образливе прізвисько Волга отримала за солідні габарити і дуже м'яку підвіску. Особливо міцно ім'я приклеїлося до газовской легковикам в 90-ті. І в першу чергу асоціювалося з моделями 31029 і 3110.



Буханка і Козел

Не обійшли стороною клички і Ульяновську продукцію. "Козликом" називали ще ГАЗ-69 і пізніше це ім'я перекочувало на 469-й уазик. Але ще краще згадати "буханець" - УАЗ-452. Більш влучного прізвиська для ульяновського мікроавтобуса придумати складно. До речі, прізвисько отримав і бортовий вантажівка УАЗ-452Д - "головастий".

Горбатий, Вухатий і Мильниця

Запорожці теж відхопили слави. Тим більше всі моделі мають цікавим і впізнаваним дизайном. 965-й відразу охрестили "горбатим". Наступне покоління 966-го і його подальша модернізація, 968-й, отримали прізвисько "вухатий" за характерні повітрозабірники. Ну і останній класичний Запорожець, 968М, всі називали "мильницею".

ЗАЗ-968М отримав прізвисько "мильниця" - без "вух" -воздухозаборників і правда схоже.

Акула

А ось і настала черга світового автопрому. BMW у нас завжди були в пошані. Напевно, самим характерним і яскравим прізвиськом стала "акула". Причому так називали плеяду моделей 70-х і 80-х: "троячку" Е21, "п'ятірки" Е12 і Е28, шосту серію Е24 і, звичайно ж, "сімку" Е23. І об'єднувало їх одне - гострий ніс, що асоціаціюється з акулами.

Кабан і Слон

Куди ж без Мерседеса! Багато моделей отримували імена - "окатий", "Гелік", "вовченя", "болівар". А ось у легендарного S-класу з кузовом W140 в 90-і роки було два прізвиська. Моделі темно-сірого кольору називали "слонами". Не тільки через колір, але і за першу букву в назві (S-клас) і габарити. Ну а друге прізвисько було куди популярніше - "кабан". Його 140-й несе до цього дня залишаючись, певно, найкращим авто марки за всю її історію.

Читайте також: Штрафи за використання "євроблях" діють: закон про їх відтермінування не працює

Бегемот

А ось випадок, коли один і той же прізвисько отримали відразу дві моделі. Спочатку "бегемотом" називали Volkswagen Passat B3 - за впізнаваний квадратний передок без решітки радіатора. Пізніше за все ту ж форму носа таку кличку отримав Volvo XC90. Правда, справедливості заради треба сказати, що Volvo XC90 частіше називають "Ксюшею".

Матрьошка

Це ім'я асоціюється з Маздою 3, але колись так завзято намагалися називати BMW M3 з кузовом Е36, правда, ім'я не прижилося. Творіння M Motorsport все одно залишилися "емкамі". А ось до Mazda 3 першого покоління, що стала дуже популярною на нашому ринку, прізвисько приклеїлося.

Тарас

А це яскравий приклад "русифікації" оригінальної назви моделі. Великий седан Ford Taurus зараз у нас призабутий. Але двадцять років тому по наших дорогах бігало чимало Таурус. Які з подачі власників тут же перейменовували в "Тарасов".

Кукурузер

Ще один приклад перекручування оригінальної назви. Культовий Toyota Land Cruiser знайшов в у нас шалену популярність ще в 90-х, і вона не спадає до сих пір. Але вимовляти довге ім'я, мабуть, дуже складне завдання. Тому Land Cruiser миттєво став "крузак", "круїзерів" і, звичайно ж, "Кукурузера".

Диско

Музичний напрям тут ні при чому. Просто черговий приклад спрощення і скорочення назви - Land Rover Discovery швидко перетворився в просто "диско". До речі, марка Land Rover у нас теж трансформувалася. У не "ведровер" через надто низьку надійність авто та складність і дороговизну ремонту.

Звичайно, вмістити все прізвиська в одну статтю неможливо - є ще багато "бочок", "оселедців", "Камрюх" та інших.

Також цікаво: В Україні стали масово обливати авто кислотою (відео, фото)