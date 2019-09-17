Многие относятся к своему автомобилю как к другу. Или как к члену семьи. А раз так, то дают автомобилю имя.

Иногда такие имена бывают настолько меткими, что едва приживаются чуть ли не у всех хозяев подобных моделей. Попробуем вспомнить самые популярные.

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Зубило

Практически все модели из Тольятти получили прозвища. Но в основном они были связаны с индексом модели – "тройка", "пятерка", "двойка". А еще "копейка" и "шоха".

Так было до появления ВАЗ-2108. За характерную решетку радиатора автомобиль тут же получил прозвище "зубило". Позже оно досталось и "девятке". И даже когда передняя часть пережила обновление, все "восьмое" семейство так и осталось "зубилом".

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Баржа

Это довольно обидное прозвище Волга получила за солидные габариты и очень мягкую подвеску. Особенно крепко имя приклеилось к газовским легковушкам в 90-е. И в первую очередь ассоциировалось с моделями 31029 и 3110.



Буханка и Козел

Не обошли стороной клички и Ульяновскую продукцию. "Козликом" называли еще ГАЗ-69, и позже это имя перекочевало на 469-й УАЗик. Но еще лучше вспомнить "буханку" – УАЗ-452. Более меткое прозвище для ульяновского микроавтобуса придумать сложно. Кстати, прозвище получил и бортовой грузовик УАЗ-452Д – "головастый".

Горбатый, Ушастый и Мыльница

Запорожцы тоже отхватили славы. Тем более все модели обладают интересным и узнаваемым дизайном. 965-й сразу окрестили "горбатым". Следующее поколение 966-го и его дальнейшая модернизация, 968-й, получили прозвище "ушастый" за характерные воздухозаборники. Ну и последний классический Запорожец, 968М, все называли "мыльницей".

ЗАЗ-968М получил прозвище "мыльница" – без "ушей" – воздухозаборников и правда похоже.

Акула

А вот и настала очередь мирового автопрома. BMW у нас всегда были в почете. Наверное, самым характерным и ярким прозвищем стала "акула". Причем так называли плеяду моделей 70-х и 80-х: "трешку" Е21, "пятерки" Е12 и Е28, шестую серию Е24 и, конечно же, "семерку" Е23. И объединяло их одно – острый нос, который ассоциируется с акулами.

Кабан и Слон

Куда же без Мерседеса! Многие модели получали имена – "глазастый", "Гелик", "волчонок", "боливар". А вот у легендарного S-класса с кузовом W140 в 90-е годы было два прозвища. Модели темно-серого цвета называли "слонами". Не только за цвет, но и за первую букву в названии (S-класс) и габариты. Ну а второе прозвище было куда популярнее – "кабан". Его 140-й носит и по сей день оставаясь, вероятно, лучшим авто марки за всю ее историю.

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Бегемот

А вот случай, когда одно и то же прозвище получили сразу две модели. Сначала "бегемотом" называли Volkswagen Passat B3 – за узнаваемый квадратный передок без решетки радиатора. Позже за ту же форму носа такую кличку получил Volvo XC90. Правда, справедливости ради надо сказать, что Volvo XC90 чаще называют "Ксюшей".

Матрешка

Это имя ассоциируется с Маздой 3, но когда-то так упорно пытались называть BMW M3 с кузовом Е36, правда, имя не прижилось. Творения M Motorsport все равно остались "эмками". А вот к Mazda 3 первого поколения, которая стала очень популярной на нашем рынке, прозвище приклеилось.

Тарас

А это яркий пример "русификации" оригинального названия модели. Большой седан Ford Taurus сейчас у нас подзабыт. Но двадцать лет назад по нашим дорогам бегало немало Таурусов. Которые с подачи собственников тут же переименовывали в "Тарасов".

Кукурузер

Еще один пример искажения оригинального названия. Культовый Toyota Land Cruiser нашел у нас бешеную популярность еще в 90-х, и она не спадает до сих пор. Но произносить длинное имя, наверняка, очень сложная задача. Поэтому Land Cruiser мгновенно стал "крузак", "круизер" и, конечно же, "Кукурузера".

Диско

Музыкальное направление здесь ни при чем. Просто очередной пример упрощения и сокращения названия – Land Rover Discovery быстро превратился в просто "диско". Кстати, марка Land Rover у нас тоже трансформировалась. В "ведровер" из-за слишком низкой надежности авто и сложности и дороговизны ремонта.

Конечно, вместить все прозвища в одну статью невозможно – есть еще много "бочек", "селедок", "Камрюх" и других.

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