Электрический роскошный внедорожник демонстрирует свои фары в стиле Taycan без прикрытия.

Компания Porsche тестировала электрическую версию Macan на дорогах общего пользования за последние почти два года, и этот процесс наконец достигнет своей кульминации с полным и официальным дебютом автомобиля в следующем году.

Читайте также: Интерьер нового Porsche Macan можно увидеть на шпионских снимках

Однако вам не нужно ждать, пока Porsche откроет занавес над своим полностью электрическим внедорожником, чтобы увидеть его дизайн – новая серия шпионских фотографий показывает прототип модели почти без покрывающего экстерьер камуфляжа.

Это, безусловно, самый лучший взгляд на Macan EV, и он показывает переднюю панель с фарами в стиле Taycan. Есть черная лента, покрывающая небольшие участки кластеров освещения, но кроме этого, передняя часть практически не скрыта. Нижняя часть передней панели имеет бампер трапециевидной формы, форма которого продолжается в диффузоре нижнего бампера. Над этим в двух углах бампера есть пара дополнительных фонарей, которые, кажется, имеют функцию поворота.

Задняя часть имеет чуть больше черной ленты, покрывающей задние фонари, которые, кажется, соединены светодиодной полосой посередине. На бампере также есть черный камуфляж, но, наконец, поддельные выхлопные трубы под бампером исчезли. На некоторых фотографиях ясно видно, что задние колеса поворачиваются в противоположную сторону от передних.

В обшивке Macan EV использует свою платформу Premium Platform Electric с аналогичным размером электрическим SUV от Audi. В своей мощнейшей версии электрическая версия Macan будет иметь 603 лошадиные силы благодаря конфигурации с двумя двигателями. Если вы не являетесь поклонником электрических Porsche, вы, вероятно, будете рады услышать, что Macan с двигателем внутреннего сгорания проживет дольше, чем планировалось изначально.

Читайте также: Электрический Porsche Macan будет иметь мощность более 600 лошадиных сил

Что касается того, когда состоится дебют электрического Macan, Porsche планирует представить его в 2024 году. Нам нужно подождать еще несколько месяцев, чтобы узнать точную дату запуска, но мы ожидаем, что Macan EV выйдет на рынок примерно в середине следующего года.