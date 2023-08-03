Електричний розкішний позашляховик демонструє свої фари в стилі Taycan без прикриття.

Компанія Porsche тестувала електричну версію Macan на дорогах загального користування протягом останніх майже двох років, і цей процес нарешті досягне своєї кульмінації з повним і офіційним дебютом автомобіля наступного року.

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Однак вам не потрібно чекати, поки Porsche відкриє завісу над своїм повністю електричним позашляховиком, щоб побачити його дизайн – нова серія шпигунських фотографій показує прототип моделі майже без камуфляжу, що покриває екстер’єр.

Це, безумовно, найкращий погляд на Macan EV, і він показує передню панель із фарами у стилі Taycan. Є чорна стрічка, яка покриває невеликі ділянки кластерів освітлення, але крім цього, передня частина практично не прихована. Нижня частина передньої панелі має бампер трапецієподібної форми, форма якого продовжується в дифузор нижнього бампера. Над цим, у двох кутах бампера, є пара додаткових ліхтарів, які, здається, мають функцію повороту.

Задня частина має трохи більше чорної стрічки, яка покриває задні ліхтарі, які, здається, з’єднані світлодіодною смугою посередині. На бампері також є чорний камуфляж, але, нарешті, підроблені вихлопні труби під бампером зникли. На деяких фотографіях чітко видно, що задні колеса повертаються в протилежну сторону від передніх.

В обшивці Macan EV використовує свою платформу Premium Platform Electric з аналогічним за розміром електричним SUV від Audi. У своїй найпотужнішій версії електрична версія Macan матиме аж 603 кінські сили завдяки конфігурації з двома двигунами. Якщо ви не є прихильником електричних Porsche, ви, ймовірно, будете раді почути, що Macan з двигуном внутрішнього згоряння проживе довше, ніж планувалося спочатку.

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Щодо того, коли відбудеться дебют електричного Macan, Porsche планує представити його в 2024 році. Нам потрібно почекати ще кілька місяців, щоб дізнатися точну дату запуску, але ми очікуємо, що Macan EV вийде на ринок приблизно в середині наступного року.