Необычный аромат предлагает британская компания Autotrader.

Чтобы пахнуть, как салон нового люксового автомобиля с кожаным салоном, нужно заплатить 175 фунтов или 5755 гривен.

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Парфюм предназначен для мужчин. В "свежем и легком" аромате ощущаются "нотки тонкой кожи и твердого воска", – сообщает реклама продукта. Далее добавляется следующее: "Представьте, что вы сидите в салоне новой машины. Блеск хрома, упругая кожа". Судя по фотографиям и видео, речь идет об одной из моделей Bentley.

В конце прошлого года парфюмерный дом Designer Parfums представил линейку ароматов, посвященных Формула 1. В нее вошли три аромата: Agile Embrace, Fluid Symmetry и Compact Suspension. Стоимость одного флакона составляет 9210 евро.

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