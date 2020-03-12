Незвичайний аромат пропонує британська компанія Autotrader.

Аби пахнути, як салон нового люксового автомобіля зі шкіряним салоном, потрібно заплатити 175 фунтів або 5755 гривень.

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Парфум призначений для чоловіків. В “свіжому й легкому” ароматі відчуваються “нотки тонкої шкіри та твердого воску”, – повідомляє реклама продукту. Далі додається наступне: “Уявіть, що ви сидите в салоні нової машини. Блиск хрому, пружна шкіра”. Судячи з фотографій і відео, мова йде про одну з моделей Bentley.



Наприкінці минулого року парфумерний будинок Designer Parfums представив лінійку ароматів, присвячених Формула 1. До неї увійшли три аромати: Agile Embrace, Fluid Symmetry та Compact Suspension. Вартість одного флакона становить 9210 євро.

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