Из-за прекращения официального импорта и производства автомобилей мировых производителей в россию цены на них выросли в несколько раз.

Практически все мировые автопроизводители отказались от поставок и производства новых автомобилей в страну-агресорку. На российском рынке новых авто остался лишь “АвтоВАЗ” и некоторые китайские бренды.

Однако пока рыночные условия в России позволяют желающим купить "нормальные" автомобили. Для них работает так называемый “параллельный импорт” (у нас подобную деятельность называют “серым импортом”), когда машины ввозят из других стран нелегально, без согласия производителя, без сохранения заводской гарантии и не приспособлены к местным условиям эксплуатации. Причем цены на них оказываются просто заоблачными.

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В частности, новое поколение Range Rover, которое появилось в Украине еще год назад, российские дилеры по схеме “параллельного импорта” предлагают за 30 миллионов рублей, то есть около 545 тысяч евро. Аналогичная машина в Германии стоит от 125 900 евро.

Не отстают также “серые” импортеры других автомобилей. Например, за новый Hyundai Sante Fe автосалоны просят семь миллионов рублей, то есть 122 тысячи долларов.

Думаете, китайские автомобили в россии дешевле грязи? Не угадали! Даже если они были разобраны, а затем собраны на российской территории (так называемое “производство”), то цены на них остаются заоблачными.

Свежий пример: недавно россияне заявили о начале производства так называемых российских электромобилей Evolute, которые оказались обычными китайскими Dongfeng с другими логотипами. И они стоят недешево. Так, электрический “бюджетный” седан i-Pro стоит от 50 тысяч долларов, а кроссовер Dongfeng Voyah Free (на фото внизу) – 135 тысяч долларов.