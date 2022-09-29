Через припинення офіційного імпорту та виробництва автомобілів світових виробників до росії ціни на них зросли у кілька разів.

Практично всі світові автовиробники відмовились від постачання та виробництва нових автомобілів у країну-агресорку. На російському ринку нових авто залишився лише “АвтоВАЗ” та деякі китайські бренди.

Однак поки що ринкові умови на росії дозволяють бажаючим купити “нормальні” автомобілі. Для них працює так званий “паралельний імпорт” (у нас подібну діяльність називають “сірим імпортом”), коли машини ввозять з інших країн нелегально, без згоди виробника, без збереження заводської гарантії та не пристосовані до місцевих умов експлуатації. Причому ціни на них виявляються просто захмарними.

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Зокрема, нове покоління Range Rover, яке з’явилось в Україні ще рік тому, російські дилери за схемою “паралельного імпорту” пропонують за 30 мільйонів рублів, тобто близько 545 тисяч євро. Аналогічна машина в Німеччині коштує від 125 900 євро.

Не відстають також “сірі” імпортери інших автомобілів. Наприклад, за новий Hyundai Sante Fe автосалони просять сім мільйонів рублів, тобто 122 тисячі доларів.

Думаєте, китайські автомобілі на росії дешевше бруду? Не вгадали! Навіть якщо вони були розібрані, а потім складені на російській території (так зване “виробництво”), то ціни на них захмарні.

Свіжий приклад: нещодавно росіяни заявили про початок виробництва так званих російських електромобілів Evolute, які виявились звичайними китайськими Dongfeng з іншими логотипами. І вони коштують недешево. Так, електричний “бюджетний” седан i-Pro коштує від 50 тисяч доларів, а кросовер Dongfeng Voyah Free (на фото внизу) – 135 тисяч доларів.