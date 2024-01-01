"Пожмашина" наделила машины тушения спасательными функциями

В подразделения ГСЧС Украины отправлены пожарные машины АЦ-2-30 (NQR90)-537IS2, выпуск которых предприятие начало в прошлом году. Об этом говорится в сообщении "Пожмашины".

Это не просто автоцистерна. Переданный автомобиль может выполнять функции как пожаротушения, так и выезжать на аварийно-спасательные операции.

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Для спасательных миссий АЦ-2-30-537IS2 укомплектована специальными инструментами и оборудованием. Это включает разблокировку зажатых дверей, извлечение пострадавших из автомобилей и другие важные функции, помогающие в оказании быстрой и профессиональной помощи.

Автоцистерна имеет 2000 литров огнетушащих веществ. Это позволяет обеспечить достаточное количество огнетушащего раствора для эффективного тушения пожаров.

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Вся многофункциональная надстройка смонтирована на шасси Isuzu NQR90, известное своей маневренностью и надежностью. Автомобиль благодаря мощному 190-сильному двигателю развивает с полной нагрузкой скорость 90 км/ч.

Число мест рассчитано на экипаж из шести бойцов (1+2+3). Интегрированный в кабину дополнительный салон изготовлен "Пожмашиной" из высококачественных материалов. Такая конфигурация создает комфортные условия и безопасность для пожарных команд во время выездов.

Фото: "Пожмашина"