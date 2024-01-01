"Пожмашина" наділила машини гасіння рятувальними функціями

В підрозділи ДСНС України відправлено пожежні машини АЦ-2-30 (NQR90)-537IS2, випуск яких підприємство розпочало торік. Про це йдеться в повідомленні "Пожмашини".

Це не просто автоцистерна. Переданий автомобіль може виконувати функції як пожежогасіння, так і виїздити на аварійно-рятувальні операції.

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Для рятувальних місій АЦ-2-30-537IS2 укомплектована спеціальними інструментами та обладнанням. Це включає розблокування затиснутих дверей, витягування постраждалих з автомобілів та інші важливі функції, що допомагають у наданні швидкої та професійної допомоги.

Автоцистерна має 2000 літрів вогнегасних речовин. Це дозволяє забезпечити достатню кількість вогнегасного розчину для ефективного гасіння пожеж.

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Уся багатофункціональна надбудова змонтована на шасі Isuzu NQR90, що відоме своєю маневровістю та надійністю. Автомобіль завдяки потужному 190-сильному двигуну розвиває з повним навантаженням швидкість 90 км/год.

Число місць розраховано на екіпаж з шести бійців (1+2+3). Інтегрований в кабіну додатковий салон виготовлено "Пожмашиною" з високоякісних матеріалів. Така конфігурація створює комфортні умови та безпеку для пожежних команд під час виїздів.

Фото: "Пожмашина"