Легендарные итальянские автобренды могут отойти китайцам

Как передает Carscoops, согласно отчетам, правительство уже планирует начать процесс конфискации и передачи брендов, которые прекратили свою деятельность еще в 1990-х годах. Компанию Autobianchi основали в 1955 году и закрыли в 1995 году, тогда как история Innocenti является более сложной и включает периоды принадлежности British Leyland, Daihatsu, Chrysler, Maserati и Fiat. Несмотря на это, бренд также исчез в 90-х.

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По сообщениям инсайдеров, новые правила могут позволить правительству получить исторические бренды, которые "не использовались по меньшей мере пять лет или те, подлежащие процессу прекращения компанией-владельцем".

К тому же Министерство бизнеса и производства Италии зарегистрировало торговые марки Autobianchi и Innocenti. Однако говорят, что они используют другую графику, чем та, которой владеет Stellantis.

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Остается непонятным, произойдет ли что-то на самом деле, но, похоже, правительство уже начало закладывать основу для такой возможности. Учитывая многообразие китайских автопроизводителей, ни Autobianchi, ни Innocenti не выглядят особо желанными брендами.