Легендарні італійські автобренди можуть відійти китайцям

Як передає Carscoops, згідно зі звітів, уряд вже планує почати процес конфіскації та передачі брендів, які припинили свою діяльність ще в 1990-х роках. Компанію Autobianchi заснували в 1955 році та закрили в 1995 році, тоді як історія Innocenti є складнішою і включає періоди приналежності British Leyland, Daihatsu, Chrysler, Maserati та Fiat. Попри це, бренд також зник у 90-х.

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За повідомленнями інсайдерів, нові правила можуть дозволити уряду отримати історичні бренди, які «не використовувалися щонайменше п’ять років або ті, що підлягають процесу припинення компанією-власником».

До того ж Міністерство бізнесу та виробництва Італії зареєструвало торгові марки Autobianchi та Innocenti. Однак кажуть, що вони використовують іншу графіку, ніж та, якою володіє Stellantis.

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Залишається незрозумілим, чи станеться щось насправді, але, схоже, уряд уже почав закладати основу для такої можливості. Враховуючи різноманіття китайських автовиробників, ні Autobianchi, ні Innocenti не виглядають особливо бажаними брендами.