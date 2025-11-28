Правительство планирует заменить сертификацию автомобилей обязательным техосмотром

О заявлении чиновника сообщило Министерство инфраструктуры во время интервью для ЦТС.

Техосмотр станет обязательным для всех авто

По словам Деркача, Украина движется к выполнению европейских норм, и одним из самых сложных политических решений станет возвращение обязательного техосмотра для всех категорий транспортных средств.

Сегодня его проходят только коммерческие грузовики и автобусы. Легковые авто - нет. В странах ЕС регулярная проверка технического состояния - базовый и обязательный регламент.

В министерстве подчеркивают: без этого возвращения Украина не сможет быть частью европейского транспортного пространства.

Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач (в центре). Фото ЦТС

Придорожный техконтроль: инспекторы смогут останавливать и проверять авто

Еще одно требование ЕС - придорожный технический контроль. Инспекторы должны иметь право остановить авто на дороге и проверить его техническое состояние. То есть фактически речь идет о новом инструменте государственного контроля - не только документы, но и техническая исправность прямо на месте.

Деркач подчеркнул, что внедрение таких полномочий будет непростым и политически, и технически, но работать над этим уже начали.

Сертификацию подержанных авто заменят первым техосмотром

Сейчас все подержанные автомобили, которые ввозят в Украину, проходят сертификацию. По словам заместителя министра, этот механизм неэффективен, дорогой и часто коррупционный, а главное - не имеет аналогов в ЕС.

Поэтому правительство готовит законопроект, который будет предусматривать замену сертификации на первый обязательный технический контроль. То есть каждый импортированный подержанный автомобиль сразу будет проходить техосмотр - и только после этого сможет получить украинскую регистрацию.

По словам Деркача, это будет первым шагом к полному возвращению системы техосмотра для всех авто.