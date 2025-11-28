Правительство планирует заменить сертификацию автомобилей обязательным техосмотром

ФОТО: Фрипик|
Техосмотр для легковушек вернут
О заявлении чиновника сообщило Министерство инфраструктуры во время интервью для ЦТС.
Техосмотр станет обязательным для всех авто
По словам Деркача, Украина движется к выполнению европейских норм, и одним из самых сложных политических решений станет возвращение обязательного техосмотра для всех категорий транспортных средств.
Сегодня его проходят только коммерческие грузовики и автобусы. Легковые авто - нет. В странах ЕС регулярная проверка технического состояния - базовый и обязательный регламент.
В министерстве подчеркивают: без этого возвращения Украина не сможет быть частью европейского транспортного пространства.
Заместитель министра развития общин и территорий Сергей Деркач (в центре). Фото ЦТС
Придорожный техконтроль: инспекторы смогут останавливать и проверять авто
Еще одно требование ЕС - придорожный технический контроль. Инспекторы должны иметь право остановить авто на дороге и проверить его техническое состояние. То есть фактически речь идет о новом инструменте государственного контроля - не только документы, но и техническая исправность прямо на месте.
Деркач подчеркнул, что внедрение таких полномочий будет непростым и политически, и технически, но работать над этим уже начали.
Сертификацию подержанных авто заменят первым техосмотром
Сейчас все подержанные автомобили, которые ввозят в Украину, проходят сертификацию. По словам заместителя министра, этот механизм неэффективен, дорогой и часто коррупционный, а главное - не имеет аналогов в ЕС.
Поэтому правительство готовит законопроект, который будет предусматривать замену сертификации на первый обязательный технический контроль. То есть каждый импортированный подержанный автомобиль сразу будет проходить техосмотр - и только после этого сможет получить украинскую регистрацию.
По словам Деркача, это будет первым шагом к полному возвращению системы техосмотра для всех авто.