Уряд планує замінити сертифікацію авто обовʼязковим техоглядом

ФОТО: Freepik|
Техогляд для легковиків повернуть
Про заяву посадовця повідомило Міністерство інфраструктури під час інтерв’ю для ЦТС.
До речі що треба знати про техогляд у 2025 році
Техогляд стане обов’язковим для всіх авто
За словами Деркача, Україна рухається до виконання європейських норм, і одним із найскладніших політичних рішень стане повернення обов’язкового техогляду для всіх категорій транспортних засобів.
Сьогодні його проходять лише комерційні вантажівки та автобуси. Легкові авто — ні. У країнах ЄС регулярна перевірка технічного стану — базовий і обов’язковий регламент.
У міністерстві наголошують: без цього повернення Україна не зможе бути частиною європейського транспортного простору.
Заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач (в центрі). Фото ЦТС
Придорожній техконтроль: інспектори зможуть зупиняти і перевіряти авто
Ще одна вимога ЄС — придорожній технічний контроль. Інспектори повинні мати право зупинити авто на дорозі та перевірити його технічний стан. Тобто фактично йдеться про новий інструмент державного контролю — не лише документи, а й технічна справність прямо на місці.
Деркач підкреслив, що впровадження таких повноважень буде непростим і політично, і технічно, але працювати над цим уже почали.
Також цікаво чим замінять сертифікацію авто
Сертифікацію вживаних авто замінять першим техоглядом
Зараз усі вживані автомобілі, які ввозять в Україну, проходять сертифікацію. За словами заступника міністра, цей механізм неефективний, дорогий і часто корупційний, а головне — не має аналогів у ЄС.
Тому уряд готує законопроєкт, який передбачатиме заміну сертифікації на перший обов’язковий технічний контроль. Тобто кожен імпортований вживаний автомобіль одразу проходитиме техогляд — і лише після цього зможе отримати українську реєстрацію.
За словами Деркача, це буде першим кроком до повного повернення системи техогляду для всіх авто.