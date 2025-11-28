Уряд планує замінити сертифікацію авто обовʼязковим техоглядом

Про заяву посадовця повідомило Міністерство інфраструктури під час інтерв’ю для ЦТС.

Техогляд стане обов’язковим для всіх авто

За словами Деркача, Україна рухається до виконання європейських норм, і одним із найскладніших політичних рішень стане повернення обов’язкового техогляду для всіх категорій транспортних засобів.

Сьогодні його проходять лише комерційні вантажівки та автобуси. Легкові авто — ні. У країнах ЄС регулярна перевірка технічного стану — базовий і обов’язковий регламент.

У міністерстві наголошують: без цього повернення Україна не зможе бути частиною європейського транспортного простору.

Придорожній техконтроль: інспектори зможуть зупиняти і перевіряти авто

Ще одна вимога ЄС — придорожній технічний контроль. Інспектори повинні мати право зупинити авто на дорозі та перевірити його технічний стан. Тобто фактично йдеться про новий інструмент державного контролю — не лише документи, а й технічна справність прямо на місці.

Деркач підкреслив, що впровадження таких повноважень буде непростим і політично, і технічно, але працювати над цим уже почали.

Сертифікацію вживаних авто замінять першим техоглядом

Зараз усі вживані автомобілі, які ввозять в Україну, проходять сертифікацію. За словами заступника міністра, цей механізм неефективний, дорогий і часто корупційний, а головне — не має аналогів у ЄС.

Тому уряд готує законопроєкт, який передбачатиме заміну сертифікації на перший обов’язковий технічний контроль. Тобто кожен імпортований вживаний автомобіль одразу проходитиме техогляд — і лише після цього зможе отримати українську реєстрацію.

За словами Деркача, це буде першим кроком до повного повернення системи техогляду для всіх авто.