Правительство США хочет разрешить полностью автономные автомобили

ФОТО: Tesla|
Tesla Cybercab
Как пишет Carscoops, NHTSA работает над модернизацией федеральных стандартов безопасности транспортных средств, чтобы учесть современные технологии автономного вождения. Чиновники считают, что обновления назрели, поскольку текущие правила были написаны десятилетия назад и не соответствуют имеющимся современным технологиям.
Администрация предлагает четыре правки, касающиеся “стандартов для транспортных средств с автоматизированными системами вождения и без ручного управления”. Фактически, они направлены на легализацию роботакси и автономных шаттлов.
NHTSA планирует обновить правила, связанные с переключением передач, системами подогрева стекла, работы стеклоочистителей, а также осветительных устройств. Все эти требования пока предусматривают наличие человека-водителя. Чиновники добавили, что эти изменения помогут “раскрыть американскую изобретательность”.
По словам главного юрисконсульта NHTSA Питера Симсхаузера, “Федеральные стандарты безопасности автотранспортных средств были написаны для транспортных средств с водителями-людьми и требуют обновления для автономных транспортных средств. Исключение этих требований уменьшит расходы и повысит безопасность”.