Уряд США хоче дозволити повністю автономні автомобілі

Як пише Carscoops, NHTSA працює над модернізацією федеральних стандартів безпеки транспортних засобів, щоб врахувати сучасні технології автономного водіння. Посадовці вважають, що оновлення назріли, оскільки поточні правила були написані десятиліття тому й не відповідають наявним сучасним технологіям.

Адміністрація пропонує чотири правки, що стосуються “стандартів для транспортних засобів з автоматизованими системами водіння та без ручного керування”. Фактично, вони спрямовані на легалізацію роботаксі та автономних шатлів.

NHTSA планує оновити правила, пов’язані з перемиканням передач, системами підігріву скла, роботи склоочисників, а також освітлювальних пристроїв. Усі ці вимоги наразі передбачають наявність людини-водія. Посадовці додали, що ці зміни допоможуть “розкрити американську винахідливість”.

За словами головного юрисконсульта NHTSA Пітера Сімсхаузера, “Федеральні стандарти безпеки автотранспортних засобів були написані для транспортних засобів з водіями-людьми та потребують оновлення для автономних транспортних засобів. Виключення цих вимог зменшить витрати та підвищить безпеку”.