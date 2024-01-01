Правительство Японии почти каждую неделю шлет в украинские города технику восстановления

Особенность нынешней партии машин в том, что часть техники имеет электрический привод и может работать в закрытых помещениях, как вот складские терминалы, подземные укрытия и склады резерва, тоннели метрополитена и тому подобное.

Пришли аккумуляторные погрузчики мачтового типа Toyota Traigo 20.

И хотя по размеру они небольшие, имеют 2-тонный потенциал грузоподъемности. О поступлении техники рассказывается на странице КП "Днепровский метрополитен" в Facebook.

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Дуплексная мачта способна поднимать поддоны с поклажей на высоту 4,7 метра (см. иллюстративное видео внизу). Заряд батареи такого погрузчика отработает полноценную смену, что уже для предприятия удобно.

А вот экскаватор-погрузчик пришел в классическом дизельном исполнении. Это уже известная в Украине модель Komatsu WB93R последнего поколения в номенклатуре производителя. Она принадлежит к классическим среднеразмерным колесным землекопам-погрузчикам, имеет мощность 99,2 л.с. с максимальным крутящим моментом 420 Нм/1200 об./мин.

Фото: Днепровский метрополитен

Фронтальный ковш погрузчика с внутренним объемом 1,03 куб. м может подавать вверх 3900 кг груза. Его операционная высота разгрузки достигает 2,77 метра.

По глубине бульдозерных земляных работ погружение в почву ограничено – 13,7 см. Кормовая экскаваторная установка по высоте копания достигает 5,79 м, а по глубине - копания 4,97 м.

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Всеми машинами в коммунальном предприятии "Днепровский метрополитен" довольны. По словам его директора Тараса Шевченко, раньше в хозяйстве не было погрузчиков. Теперь будет чем загружать и разгружать оборудование, разную рабочую атрибутику и тому подобное.

По программе Проекта экстренного восстановления и реконструкции, финансируемого правительством Японии через японское агентство международного сотрудничества JICA, спецтехника прибыла вместе с комплектами запасных частей и материалов для проведения технического обслуживания.

Также метрополитеновцам по этой программе должен поступить автотранспорт.