Уряд Японії мало не щотижня шле в українські міста техніку відбудови

Особливість нинішньої партії машин в тому, що частина техніки має електричний привід і може працювати в закритих приміщеннях, як от складські термінали, підземні укриття та склади резерву, тунелі метрополітену тощо.

Прийшли акумуляторні навантажувачі щоглового типу Toyota Traigo 20.

І хоча за розміром вони невеличкі, мають 2-тонний потенціал вантажності. Про надходження техніки розповідається на сторінці КП "Дніпровський метрополітен" в Facebook.

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Дуплексна щогла спроможна підіймати піддони з поклажею на висоту 4,7 метра (див. ілюстративне відео внизу). Заряд батареї такого навантажувача відпрацює повноцінну зміну, що уже для підприємства зручно.

А ось екскаватор-навантажувач прийшов у класичному дизельному виконанні. Це уже знана в Україні модель Komatsu WB93R останнього покоління в номенклатурі виробника. Вона належить для класичних середньо розмірних колісних землекопів-навантажувачів, має потужність 99,2 к.с. з максимальним крутним моментом 420 Нм/1200 об./хв.

Фото: Дніпровський метрополітен

Фронтальний ківш навантажувача з внутрішнім обсягом 1,03 куб. м може подавати вгору 3900 кг вантажу. Його операційна висота розвантаження сягає 2,77 метра.

Щодо глибини бульдозерних земляних робіт, то там занурювання в ґрунт обмежене – 13,7 см. Кормова екскаваційна установка по висоті копання сягає 5,79 м, а по глибині - копання 4,97 м.

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Усіма машинами в комунальному підприємстві "Дніпровський метрополітен" задоволені. За словами його директора Тараса Шевченка, раніше у господарстві не було навантажувачів. Тепер буде чим завантажувати та розвантажувати обладнання, усіляку робочу атрибутику тощо.

За програмою Проєкту екстреного відновлення та реконструкції, що фінансує уряд Японії через японське агентство міжнародного співробітництва JICA, спецтехніка прибула разом з комплектами запасних частин та матеріалів для проведення технічного обслуговування.

Також метрополітенівцям за цією програмою має надійти автотранспорт.