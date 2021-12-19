Продажа автомобилей на экспорт – очень выгодный бизнес. Но серьезное препятствие для некоторых привлекательных рынков – левостороннее движение на дорогах. "Авто24" подготовил подборку самых интересных отечественных машин с правым рулем.

Да-да, отечественный автопром в некоторые периоды ХХ века был достаточно активным на международном рынке. И порой чувствовал себя настолько уверенно, что предлагал свои автомобили в исполнении для левостороннего движения – то есть с правым рулем.

Разбираясь с отечественными "праворульками", журналисты Авто24 заметили, что советский праворульный экспорт начался с украинского ЗАЗа и им же и закончился.

Советские автомобили имели имидж крепких и неприхотливых, многие отличались современными характеристиками. На фото "Москвич-427" 1972 г.в. английского учителя Эда Хьюджеса (Ed Hughes)

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ЗАЗ-965С (1960 г.)

Строго говоря, этот малыш попал в нашу подборку в первую очередь из уважения к его возрасту. Поскольку по официальной версии правый руль он получил не ради экспорта, а для удобства почтальонов. Буква С в заглавии означала “Связь” – так маркировались почтовые машины в стране.

В техническом плане дать "Запорожцу" правый руль было несложно, но серийное производство требовало дополнительных затрат

Как и в современных грузопассажирских (коммерческих) версиях машинок В-класса, у "горбатого" сделали глухими задние боковые окна, а на месте заднего сиденья соорудили ящик для почтовой корреспонденции.

Версия ЗАЗ-965С имела правый руль и выпускалась для перевозки почты: водителю часто приходилось выходить на тротуар к почтовым ящикам.

Загружать ее приходилось через те же боковые пассажирские двери, но для компенсации этого неудобства организовали одно существенное "удобство": переставили руль вправо, чтобы водитель-почтальон не обходил машину каждый раз, останавливаясь возле очередного почтового ящика, расположенного на тротуаре.

“Волга” ГАЗ-21П (1963 г.)

Первую "Волгу" в принципе продавали за границу относительно немного, ведь автомобилей "государственного" класса не хватало и внутри страны. Однако, по имиджевым соображениям нужно было представить этот в целом удачный автомобиль в определенных странах. В том числе и тех, где установлено движение по левой стороне.

"Волгу" первого поколения в Великобритании знали и до появления ее праворульной модификации. Для консервативной страны это был вполне приемлемый автомобиль.

Поэтому была специально создана версия "Волги" с правым рулем, которая выпускалась в течение нескольких лет. Из отличий – более мощный (плюс 5 – 10 л.с) двигатель, как и в других экспортных комплектациях, большее количество хрома и рычаг МКП, перенесенный с руля на пол.

Удобного рычага МКП на руле праворульную "Волгу" лишили: делать особый "правый" механизм посчитали нерентабельным. В Англии до сих пор находят оригинальные экземпляры ГАЗ-21П

В Великобритании "Волга" стоила 1113 фунтов (стилистически похожий одноклассник Volvo 120 стоил 1201 фунт, а VW Beetle – 690 фунтов). Интересно, что праворульная "Волга" ГАЗ-24 (1969 г.) тоже была официально доступна в Британии, но уже по специальному заказу.

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Для стран с левосторонним движением МЗМА выпускал целую линейку "Москвичей". Трехдверный универсал дилеры своими силами делали из фургона.

“Москвич-408П” (1964 г.)

"Москвичи" второго и третьего поколений (модели 407/403/408/412) были среди самых успешных продуктов отечественной промышленности, ведь в 1960-е годы бОльшая их часть уходила на экспорт, принося стране валюту. Поэтому неудивительно, что для актуального на свое время 408-го и его рестайлинговой версии 412-го сделали модификацию с правым рулем.

Фургоны на базе "Москвич-408" и "412" были удачным сочетанием удобства, прочности и доступности.

В частности, в Великобритании седан "Москвич-412" стоил 749 фунтов – всего на 25 фунтов дешевле более свежего одноклассника Fiat 124, из которого вскоре сделали "Жигули". Кроме того, британцы покупали 3-х и 5-дверные универсалы, фургоны и пикапы на базе "Москвича". Прочная и динамичная машина имела неплохой спрос у практичных британцев, тем более что и с точки зрения стиля "четыриста восьмые" и "двенадцатые" были тогда в тренде.

“Жигули” ВАЗ-2101 (1975 г.)

Понятно, что вся продукция ВАЗа, построенного хоть и по советским требованиям, но по европейским стандартам, продавалась за границей, а точнее – на всех континентах. Поэтому практически все тольяттинские модели имели праворульные версии. Интересно, что в некоторых странах на рынке одновременно присутствовали и "Лады" (иностранное наименование "Жигулей"), и Fiat 124, с которого они были скопированы.

В середине 1970-х эстафету успеха на европейских рынках переняли Lada сразу нескольких модельных линеек.

Парадоксально, но у британцев ценник нашей "единички" Lada 1200 в 981 фунт был значительно выше ее прототипа Fiat 124, за который в базовой версии просили 774 фунта. О том, что Lada имеет гораздо более крепкий кузов и существенно модернизированную ходовую часть, европейские потребители хорошо знали.

“Таврия” ЗАЗ-110220/-110236 (1990 г.)

Таврия как самая актуальная модель Союза конца 1980-х планировалась к экспорту, в том числе и в страны правого руля. Праворульные "Таврии" в 1991-1993 годах поставлялись в Великобританию, а также на Мальту. Помимо правого руля машина имела оцифрованный в милях спидометр и вакуумный усилитель тормозов, который стал доступным на внутреннем рынке только через несколько лет.

В начале 1990-х Таврия с правым рулем поставлялась в несколько стран. Владелец этого экземпляра Эд Хьюджес считает модель попыткой сделать авто по западным стандартам

Известно также, что часть праворульных Таврий имела двигатели с инжекторной топливной системой – это в начале 1990-х! Многие ЗАЗ-11022 за границу не попали, ведь их выпуск пришелся именно на период производственных проблем на ЗАЗе, не было все хорошо в те неспокойные годы и с дистрибьюторской сетью. Однако известно, что Таврии с левым рулем, хотя и в небольшом количестве, но вполне успешно эксплуатировались в нескольких европейских странах, например, в Италии и Греции.

Конструкцию "Таврии" с правым рулем создали еще в советское время, а за границу ее продавали уже во времена Независимости (фото Ed Hughes)

В заключение следует также отметить, что по общемировым традициям середины ХХ века, советские экспортные автомобили если и адаптировали к особенностям рынков в плане запросов потребителей, то в незначительной степени. Самыми существенными изменениями был именно перенос руля на правую сторону, хотя в некоторых экспортных моделях придирчивый наблюдатель может отметить еще некоторые заметные отличия. Впрочем, эти нюансы могут стать темой нашей отдельной статьи.

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