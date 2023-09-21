BYD YangWang U8 имеет мощность 1196 л.с., способен преодолеть 1000 км на баке бензина и может выполнить танковый разворот на месте. Кроме того, он имеет режим плавания.

В Китае прошла официальная премьера внедорожника BYD YangWang U8. По совокупности качеств его можно назвать самым крутым автомобилем на рынке, но он также и самый дорогой: цена составляет 1 089 000 юаней (примерно 150 тысяч долларов США), что делает U8 самым дорогим массовым автомобилем в Китае.

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BYD YangWang U8 не является электромобилем, это – подключаемый гибрид. Но гибрид очень мощный. Здесь четыре электромотора, каждый из которых приводит свое колесо. Мощность каждого электромотора – 299 л.с., на сумму – 1196 л.с. Такая схема с четырьмя независимыми электродвигателями позволила реализовать возможность танкового разворота: BYD YangWang U8 может вращаться на 360°, стоя на месте.

Зарядка тяговой аккумуляторной батареи емкостью 49,05 кВтч обеспечивает 2,0-литровый мотор. Запас хода на чистом электричестве составляет 180 км (измерен по методике CLTC), запас хода полностью заряженного и заправленного (объем топливного бака – 75 литров) YangWang U8 – 1000 км.

Для гибрида расход приличный, но надо понимать, что и машина далеко не маленькая. Габариты YangWang U8 составляют 5319×2050×1930 мм при длине колесной базы 3050 мм. Несмотря на впечатляющую длину, машина сугубо 5-местная. Снаряженная масса внедорожника – почти 3,5 тонны. Но большой запас мощности делает YangWang U8 очень динамичным: до 100 км/ч. автомобиль разгоняется за 3,6 с. Версия Off-road Master Edition оснащена шноркелем.

Внедорожник получил 38 разных датчиков, используемых в системе автономного вождения. Среди них 3 лидера, 13 камер, 12 ультразвуковых датчиков и 5 радаров миллиметрового диапазона. При этом машина лишь поддерживает системы помощи, соответствующие второму уровню автономности. В большинстве других машин они реализуются без лидеров и с меньшим количеством датчиков. Данные из детекторов обрабатывает SoC Nvidia Drive Orin.

BYD YangWang U8 получил салон с кожей Nappa и 6 больших экранов. Перед водителем – дисплей с диагональю 23,6 дюйма. Экран аналогичной диагонали перед передним пассажиром, два экрана для задних пассажиров закреплены на спинках передних кресел. Также есть экран с диагональю 12,8 дюйма на передней панели и 50-дюймовый проекционный дисплей. За звук отвечает система Dynaudio с 22 динамиками. Примечательная фишка внедорожника – встроенный спутниковый телефон. Наверное, для тех, кто собирается в дальние путешествия.

BYD YangWang U8 оснащен гидравлической системой Disus-P, позволяющей поднимать кузов над дорогой на впечатляющие 15 см. И это при том, что клиренс и так немаленький. Так что на этой машине можно действительно уехать далеко. И даже вода не препятствует: версия Premium Edition позволяет преодолевать брод глубиной 1 метр, а версия Off-road Master Edition, оснащенная шноркелем, может штурмовать водные преграды глубиной 1,4 метра.

При «водных процедурах» кузов автоматически поднимается в максимальное положение, окна закрываются, климатическая система превращается в режим рециркуляции, а панорамная крыша открывается, образуя собой аварийный выход на всякий случай. При погружении в воду глубина отображается на центральном экране.

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BYD YangWang U8 может плавать в течение 30 минут и двигаться вперед со скоростью 3 км/ч, ускоряясь и поворачивая колеса. Он даже может совершать танковые развороты во время плавания. Авторы уверяют, что внедорожник имеет защиту IP68.

Предыдущие продажи BYD YangWang U8 уже начались, поставки первых автомобилей – в октябре.