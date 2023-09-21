BYD YangWang U8 має потужність 1196 к.с., здатен подолати 1000 км на баку бензину, вбудований супутниковий телефон і може виконати танковий розворот на місці. Окрім цього, він має режим плавання.

В Китаї відбулася офіційна прем'єра позашляховика BYD YangWang U8. За сукупністю якостей його можна назвати найкрутішим автомобілем на ринку, але він також і найдорожчий: ціна становить 1 089 000 юанів (приблизно 150 тисяч доларів США), і це робить U8 найдорожчим масовим автомобілем у Китаї.

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BYD YangWang U8 – не електромобіль, це гібрид, що підключається. Але гібрид дуже сильний. Тут чотири електромотори, кожен із яких приводить своє колесо. Потужність кожного електромотора – 299 л.с., у сумі – 1196 л.с. Така схема з чотирма незалежними електродвигунами дозволила реалізувати можливість танкового розвороту: BYD YangWang U8 може обертатися на 360° стоячи на місці.

Заряджання тягової акумуляторної батареї ємністю 49,05 кВт·год забезпечує 2,0-літровий мотор. Запас ходу на чистій електриці становить 180 км (виміряний за методикою CLTC), запас ходу повністю зарядженого та заправленого (об'єм паливного бака – 75 літрів) YangWang U8 – 1000 км.

Для гібрида витрата пристойна, але треба розуміти, що й машина далеко не маленька. Габарити YangWang U8 становлять 5319 х 2050 х 1930 мм при довжині колісної бази 3050 мм.

Попри вражаючу довжину, машина є суто 5-місною. Споряджена маса позашляховика – майже 3,5 тонни. Але великий запас потужності робить YangWang U8 дуже динамічним: до 100 км/год. автомобіль розганяється за 3,6 с. Версія Off-road Master Edition, оснащена шноркелем.

Позашляховик отримав 38 різних датчиків, що використовуються у системі автономного водіння. Серед них 3 лідери, 13 камер, 12 ультразвукових датчиків і 5 радарів міліметрового діапазону. Цікаво, що при цьому машина лише підтримує системи допомоги, що відповідають другому рівню автономності. У більшості інших машин вони реалізуються без лідерів і загалом із меншою кількістю датчиків. Дані із сенсорів обробляє SoC Nvidia Drive Orin.

BYD YangWang U8 отримав салон зі шкірою Nappa та 6 великих екранів. Перед водієм – дисплей із діагоналлю 23,6 дюйма. Екран аналогічної діагоналі перед переднім пасажиром, два екрани для задніх пасажирів закріплені на спинках передніх крісел. Також є екран з діагоналлю 12,8 дюйми на передній панелі та 50-дюймовий проекційний дисплей. За звук відповідає система Dynaudio із 22 динаміками. Примітна фішка позашляховика - вбудований супутниковий телефон. Мабуть для тих, хто забереться у далекі подорожі.

BYD YangWang U8 оснащений гідравлічною системою Disus-P, яка дозволяє піднімати кузов над дорогою на вражаючі 15 см. І це при тому, що кліренс і так немаленький. Тож на цій машині можна справді виїхати далеко. І навіть вода не є перешкодою: версія Premium Edition дозволяє долати брід завглибшки 1 метр, а версія Off-road Master Edition, оснащена шноркелем, може штурмувати водні перепони завглибшки 1,4 метра.

При «водних процедурах» кузов автоматично піднімається у максимальне положення, вікна закриваються, кліматична система перетворюється на режим рециркуляції, а панорамний дах відкривається, утворюючи собою аварійний вихід про всяк випадок. Під час занурення під воду глибина відображається на центральному екрані.

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BYD YangWang U8 може плавати протягом 30 хвилин і рухатися вперед зі швидкістю 3 км/год, прискорюючись та повертаючи колеса. Він навіть може виконувати танкові розвороти під час плавання. Автори запевняють, що позашляховик має захист IP68.

Попередні продажі BYD YangWang U8 вже почалися, постачання перших автомобілів – у жовтні.