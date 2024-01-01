Представлена батарея для электромобилей на 1000 километров пробега

Эксперты уже назвали запуск батареи сверхбыстрой зарядки Shenxing новой эрой для всей отрасли. Аккумулятор Shenxing PLUS позволяет новым энерготранспортным средствам не только удовлетворять потребности в городских поездках, но и в дальних региональных рейсах.

1000-километровый запас хода достигается благодаря непрерывным технологическим прорывам. Катод Shenxing PLUS изготовлен по технологии гранулированной градации, которая размещает каждую нанометровую частицу в оптимальном положении для достижения сверхвысокой компактной плотности.

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Запатентованный 3D материал в форме сот добавляется к аноду, что повышает плотность энергии, одновременно эффективно контролируя расширение объема во время циклов зарядки и разрядки. Цельный корпус, который является первым в отрасли, оптимизирует использование внутреннего пространства, позволяя ячейкам Shenxing PLUS достичь беспрецедентного уровня плотности энергии.

На системном уровне аккумуляторная батарея Shenxing PLUS имеет топологическую структуру, оптимизированную на основе безмодульной технологии CTP 3.0, повышая эффективность упаковки на 7%. Благодаря прорывам в материалах и структуре плотность энергии аккумуляторной системы Shenxing впервые превысила порог в 200 Вт-ч/кг, достигнув 205 Вт-ч/кг, что делает радиус действия более 1000 километров реальностью.

Фото: CATL

Кроме большого радиуса действия, Shenxing PLUS также быстро заряжается. За 10 минут зарядки батарея набирает потенциал пробега в 600 км. Такая зарядка, значительно превосходит обычные батареи, доступные на рынке, реализуя настоящую сверхбыструю скорость зарядки – одна секунда зарядки соответствует потенциалу для пробега в один километр.

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Для достижения такой скорости зарядки в Shenxing PLUS применяется технология быстрого литий-ионного проводящего покрытия с добавлением элементов переходного металла и новую нанометровую капсулю, что обеспечивает более плавную и эффективную передачу энергии между материалами катода и анода. CATL также расширил зону перегрузки по току и емкость клемм системы аккумулятора для быстрого рассеивания тепла во время зарядки сильным током.

Кроме исключительных новых аккумуляторов, компания CATL также инициировала строительство сети сверхбыстрой зарядки Shenxing для создания крупнейшей сервисной платформы сверхбыстрой зарядки в Китае. Налажено сотрудничество с ведущими отраслевыми партнерами, такими как Star Charge, YKC и Shudao New Energy. Это обеспечит наиболее удобный и экономически эффективный опыт мобильности для большего количества владельцев автомобилей, работающих от сверхбыстрых аккумуляторов Shenxing.