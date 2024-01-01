Представлено батарею для електромобілів на 1000 кілометрів пробігу

Експерти вже назвали запуск батареї надшвидкої зарядки Shenxing новою ерою для всієї галузі. Акумулятор Shenxing PLUS дозволяє новим енерготранспортним засобам не лише задовольняти потреби в міських поїздках, а й в далеких регіональних рейсах.

1000-кілометровий запас ходу досягається завдяки безперервним технологічним проривам. Катод Shenxing PLUS виготовлено за технологією гранульованої градації, яка розміщує кожну нанометрову частинку в оптимальному положенні для досягнення надвисокої компактної щільності.

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Запатентований 3D матеріал у формі стільника додається до анода, що підвищує щільність енергії, одночасно ефективно контролюючи розширення об’єму під час циклів заряджання та розряджання. Цільний корпус, який є першим у галузі, оптимізує використання внутрішнього простору, дозволяючи осередкам Shenxing PLUS досягти безпрецедентного рівня щільності енергії.

На системному рівні акумуляторна батарея Shenxing PLUS має топологічну структуру, оптимізовану на основі безмодульної технології CTP 3.0, підвищуючи ефективність упаковки на 7%. Завдяки проривам у матеріалах і структурі щільність енергії акумуляторної системи Shenxing вперше перевищила поріг у 200 Вт·год/кг, досягнувши 205 Вт·год/кг, що робить радіус дії понад 1000 кілометрів реальністю.

Фото: CATL

Окрім великого радіуса дії, Shenxing PLUS також швидко заряджається. За 10 хвилин заряджання батарея набирає потенціал пробіг у 600 км. Таке заряджання, значно перевершуює звичайні батареї, доступні на ринку, реалізуючи справжню надшвидку швидкість заряджання – одна секунда зарядки відповідає потенціалу для пробігу в один кілометр.

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Для досягнення такої швидкості заряджання у Shenxing PLUS застосовується технологія швидкого літій-іонного провідного покриття з додавання елементів перехідного металу та нову нанометрову капсулю, що забезпечує більш плавну та ефективнішу передачу енергії між матеріалами катода та анода. CATL також розширив зону перевантаження по струму та ємність клем системи акумулятора для швидкого розсіювання тепла під час заряджання сильним струмом.

Окрім виняткових нових акумуляторів, компанія CATL також ініціювала будівництво мережі надшвидкої зарядки Shenxing для створення найбільшої сервісної платформи надшвидкої зарядки в Китаї. Налагоджено співпрацює з провідними галузевими партнерами, такими як Star Charge, YKC і Shudao New Energy. Це забезпечить найбільш зручний і економічно ефективний досвід мобільності для більшої кількості власників автомобілів, що працюють від надшвидких акумуляторів Shenxing.