Шпионы поделились изображениями будущего 4-дверного купе от Mercedes-AMG, презентация которого ожидается в 2026 году.Прототип очень напоминает концепт Vision AMG, который компания Mercedes-Benz представила в 2022 году.

После презентации концепта Vision EQXX, подразделение AMG представило концепт Vision AMG, который как отмечалось, будет более производительной и высокотехнологичной моделью Mercedes-Benz.

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Немецкий автопроизводитель подтвердил, что с 2025 года все новые архитектурные платформы будут созданы исключительно для электромобилей. Это означает, что подразделение AMG так же начнет заниматься исключительно автомобилями с нулевым уровнем выбросов, и похоже, первую такую модель уже готовят к запуску в серию.

Концепт Vision AMG

Известно, что будущее авто придет на замену Mercedes-AMG GT 4-door Coupe и будет конкурировать с Porsche Taycan GT. Интересно, что Mercedes-Benz раскрыл показатель мощности только для Vision EQXX, который составляет всего около 150 кВт, или чуть больше 200 лошадок. Зато немецкий автопроизводитель не раскрыл подобную информацию о концепте AMG. Эксперты отмечают, что стоит ожидать показателя в 1000 лошадиных сил.

На изображениях пока безымянного прототипа, которые опубликовали шпионы, заметно, что автомобиль стал пропорционально длиннее и шире. Он оборудован раздвижным задним спойлером, массивными углеродно-керамическими тормозами и пятью дверями вместо четырех, ведь модель будет представлена в кузове лифтбек.

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По слухам, преемник AMG GT 4-door должен быть представлен в начале 2026 года и должен иметь характеристики лучше, чем Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive, которых было выпущено всего несколько.