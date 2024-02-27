Шпигуни поділились зображеннями майбутнього 4-дверного купе від Mercedes-AMG, презентація якого очікується у 2026 році.Прототип дуже нагадує концепт Vision AMG, який компанія Mercedes-Benz представила у 2022 році.

Після презентації концепту Vision EQXX, підрозділ AMG презентував концепт Vision AMG, який як зазначалось, буде більш продуктивною та високотехнологічною моделлю Mercedes-Benz.

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Німецький автовиробник підтвердив, що з 2025 року всі нові архітектурні платформи будуть створені виключно для електромобілів. Це означає, що підрозділ AMG так само почне займатись виключно автомобілями з нульовим рівнем викидів, і схоже, першу таку модель вже готують до запуску в серію.

Концепт Vision AMG

Відомо, що майбутнє авто прийде на заміну Mercedes-AMG GT 4-door Coupe й конкуруватиме з Porsche Taycan GT. Цікаво, що Mercedes-Benz розкрив показник потужності лише для Vision EQXX, який становить всього близько 150 кВт, або ж трохи більше ніж 200 конячок. Натомість німецький автовиробник не розкрив подібну інформацію про концепт AMG. Експерти зазначають, що варто очікувати показника в 1000 кінських сил.

На зображеннях поки що безіменного прототипу, які опублікували шпигуни, помітно, що автомобіль став пропорційно довший і ширший. Він обладнаний розсувним заднім спойлером, масивними вуглецево-керамічними гальмами та п’ятьма дверима замість чотирьох, адже модель буде представлена в кузові ліфтбек.

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За чутками, наступник AMG GT 4-door має бути представлений на початку 2026 року й повинен мати характеристики кращі, ніж Mercedes-Benz SLS AMG Electric Drive, яких було випущено лише декілька.