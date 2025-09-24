Презентован новый Geely Emgrand: как изменилась модель

Первый Geely Emgrand дебютировал в 2009 году. Украинцы хорошо помнят этот автомобиль, поскольку он часто встречался на наших дорогах. Компания Geely сообщает, что в июне этого года модель достигла отметки продаж в 4 миллиона единиц. На данный момент в Китае представлена четвертая генерация Emgrand по цене от 68 900 до 86 900 юаней (от 9 700 до 12 200 долларов).

Как пишет CarNewsChina, новый седан пятого поколения дебютирует в Китае уже вскоре. На официальных фото, которые представил автопроизводитель, заметно, что автомобиль получил значительно более привлекательный дизайн. В передней части Geely Emgrand получил новую многоугольную решетку радиатора с 12 вертикальными декоративными планками, а также иные фары и узкие фонари в задней части, соединены пластиковой декоративной панелью с надписью “GEELY”.

Задний бампер дополнительно украсили хромированными элементами и двойным выхлопом. Несмотря на это, под капотом новинки установлен 1,5-литровый турбодвигатель на 178 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Длинна, ширина и высота новой генерации Emgrand составляют 4815/1885/1480 мм соответственно, а колесная база - 2755 мм. Это означает, что седан значительно прибавил в размерах, ведь, Geely Emgrand 4-го поколения имеет размеры 4638/1820/1460 мм (длина/ширина/высота), и колесную базу в 2650 миллиметров.

Салон седана стал намного технологичнее. Внимание водителя будет привлекать цифровая панель приборов вместе с 14,6-дюймовым центральным экраном управления мультимедиа, а также большое количество хромированных акцентов. Кроме того, центральная консоль оснащена беспроводной зарядкой для смартфонов мощностью 50 Вт.