Презентовано новий Geely Emgrand: як змінилась модель

Перший Geely Emgrand дебютував у 2009 році. Українці добре пам’ятають цей автомобіль, оскільки він часто зустрічався на наших дорогах. Компанія Geely повідомляє, що в червні цього року модель досягла позначки продажів в 4 мільйони одиниць. Наразі в Китаї представлена четверта генерація Emgrand за ціною від 68 900 до 86 900 юанів (від 9 700 до 12 200 доларів).

Як пише CarNewsChina, новий седан п’ятого покоління дебютує в Китаї вже незабаром. На офіційних фото, котрі представив автовиробник, помітно, що автівка отримала значно привабливіший дизайн. У передній частині Geely Emgrand отримав нову багатокутну решітку радіатора з 12 вертикальними декоративними планками, а також інакші фари й вузькі ліхтарі в задній частині, з'єднані пластиковою декоративною панеллю з написом “GEELY”.

Задній бампер додатково прикрасили хромованими елементами та подвійним вихлопом. Попри це, під капотом новинки встановлено 1,5-літровий турбодвигун на 178 к.с. й 290 Нм крутного моменту. Довжин, ширина та висота нової генерації Emgrand становлять 4815/1885/1480 мм відповідно, а колісна база — 2755 мм. Це означає, що седан значно додав у розмірах, адже, Geely Emgrand 4-го покоління має розміри 4638/1820/1460 мм (довжина/ширина/висота), й колісну базу у 2650 міліметрів.

Салон седана став набагато технологічнішим. Увагу водія привертатиме цифрова панель приладів разом з 14,6-дюймовим центральним екраном керування мультимедіа, а також велика кількість хромованих акцентів. Крім того, центральна консоль оснащена бездротовою зарядкою для смартфонів потужністю 50 Вт.