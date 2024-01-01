При перерегистрации авто будет дополнительная проверка

Изменения внесены в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов.

Как пишет "Судебно-юридическая газета", предусмотрена обязательность проверки по Государственному реестру санкций сведений о лицах, которые обращаются в сервисные центры МВД за получением соответствующих услуг.

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В случае установления факта применения санкций к физическим или юридическим лицам, которые обратились за совершением государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета транспортных средств (в частности, в связи с выбраковкой (списанием) транспортного средства в целом), уполномоченное лицо сервисного центра МВД отказывает в совершении таких действий, если совершение таких действий приведет к нарушению ограничений (запретов), установленных санкцией соответствующего вида.

Ранее "Судебно-юридическая газета" уже писала, что Верховная Рада готовится принять закон, по которому ГЦС МВД при обращении лиц за административными услугами по получению права на управление, государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета авто будут проверять данные о лицах из разных реестров.

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Как акцентирует "Судебно-юридическая газета", из этого законопроекта прямо не следует, однако, не исключено, что данные будут сверять с Реестром военнообязанных "Оберіг" относительно того, стоит ли лицо на воинском учете.