При перереєстрації авто буде додаткова перевірка

Зміни внесено до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів.

Як пише "Судово-юридична газета", передбачена обовʼязковість перевірки за Державним реєстром санкцій відомостей про осіб, які звертаються до сервісних центрів МВС за отриманням відповідних послуг.

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У разі встановлення факту застосування санкцій до фізичних або юридичних осіб, які звернулися за вчиненням державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку транспортних засобів (зокрема, у звʼязку з вибракуванням (списанням) транспортного засобу в цілому), уповноважена особа сервісного центру МВС відмовляє у вчиненні таких дій, якщо вчинення таких дій призведе до порушення обмежень (заборон), установлених санкцією відповідного виду.

Раніше "Судово-юридична газета" вже писала, що Верховна Рада готується прийняти закон, за яким ГЦС МВС під час звернення осіб за адміністративними послугами з отримання права на керування, державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку авто будуть перевіряти дані про осіб з різних реєстрів.

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Як акцентує "Судово-юридична газета", з того законопроєкту прямо не випливає, однак, не виключено, що дані звірятимуть з Реєстром військовозобов'язаних "Оберіг" щодо того, чи стоїть особа на військовому обліку.