Таможенники в Закарпатье раскрыли массовую схему ввоза грузовиков с занижением их таможенной стоимости. Только одна такая сделка должна была сэкономить предпринимателям 1,35 млн гривен уплаты налогов.

Закарпатские таможенники в очередной раз разоблачили сделки с неправомерным уменьшением размера таможенных платежей при ввозе в Украину 6 грузовиков.

Неуплату в бюджет свыше 4 млн грн таможенных платежей удалось обнаружить благодаря сотрудничеству Гостаможслужбы с таможенными органами Федеративной Республики Германии. Именно от них поступили ответы, подтвердившие имеющиеся риски декларирования недостоверных данных по годам изготовления и первой регистрации 6 грузовых автомобилей-контейнеровозов.

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Нарушителями оказались руководители предприятий и частных фирм из разных регионов Украины. Действовали по одной схеме – завозили из Германии грузовики марки «DAF» разных моделей. К таможенному оформлению предоставлялись документы с ложными сведениями о дате изготовления и первой регистрации транспортных средств, что приводило к уменьшению размера таможенных платежей.

К примеру, один из предпринимателей оплатил за грузовик 170 тыс. грн вместо 780 тыс. грн, указав неверный год изготовления фуры. Руководитель другого частного предприятия транспортировал из-за границы 3 грузовика, уплатив за их растаможку всего 442 тыс. грн, в то время как нужно было 1,8 млн грн.

В отношении руководителей предприятий, совершивших действия, направленные на неправомерное уменьшение размера таможенных платежей, предоставив в таможенное оформление документы с ложными сведениями, составлены протоколы о нарушении таможенных правил по ст. 485 Таможенного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наложение штрафа в размере от 50 до 150 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

Напомним о нашем калькуляторе растаможки легковых автомобилей.