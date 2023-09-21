Митники на Закарпатті розкрили масову схему ввезення вантажівок з заниженням їх митної вартості. Лише одна така оборудка мала зекономити підприємцям 1,35 млн гривень сплати податків.

Закарпатські митники вчергове викрили оборудки з неправомірним зменшенням розміру митних платежів при ввезенні в Україну 6 вантажівок

Несплату до бюджету понад 4 млн грн митних платежів вдалося виявити завдяки співпраці Держмитслужби з митними органами Федеративної Республіки Німеччини. Саме від них надійшли відповіді, які підтвердили наявні ризики декларування недостовірних даних щодо років виготовлення та першої реєстрації 6 вантажних автомобілів-контейнеровозів.

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Порушниками виявилися керівники підприємств і приватних фірм з різних регіонів України. Діяли за одною схемою – завозили з Німеччини вантажівки марки «DAF» різних моделей. До митного оформлення надавали документи з неправдивими відомостями щодо року виготовлення та першої реєстрації транспортних засобів, що призводило до зменшення розміру митних платежів.

Приміром, один із підприємців сплатив за вантажівку 170 тис. грн замість 780 тис. грн, вказавши невірний рік виготовлення фури. Керівник іншого приватного підприємства транспортував із-за кордону 3 вантажівки, сплативши за їх розмитнення всього 442 тис. грн, тоді як треба було 1,8 млн грн.

Відносно очільників підприємств, які вчинили дії, спрямовані на неправомірне зменшення розміру митних платежів, надавши до митного оформлення документи з неправдивими відомостями, складено протоколи про порушення митних правил за ст. 485 Митного кодексу України. Санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі від 50 до 150 відсотків несплаченої суми митних платежів.

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