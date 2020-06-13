Спасибо карантину – в этом году мало кому из нас удастся выбраться в отпуск за границу. В связи с чем актуализировалась тема прицепов-дач, и даже вопрос – можно ли такое сделать своими руками.

Ответим сразу: можно. И во многих случаях в этом даже есть смысл. Тем более, что такое изделие под свои нужды можно будет зарегистрировать согласно украинскому законодательству.

Дача 4-метровой длины – один из наиболее распространенных в Европе форматов “каравана”. Он может быть даже 5-местным, иногда есть собственные душ с туалетом.

Начинать надо с того, что определиться с характеристиками будущей дачи на колесах.

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Основные критерии

Класс прицепа – длина и вес. Советуем придерживаться общераспространенных габаритов (длина 3200 – 4000 мм, ширина – 1900 мм, высота салона – 1900 мм). Имейте в виду, что при некоторых видах планировки ширина определяет длину кроватей, а от высоты зависит возможность человека стоять – например, возле кухонной плиты. Желательно, чтобы полная масса прицепа не превышала 750 кг.

Советуем придерживаться общераспространенных габаритов (длина 3200 – 4000 мм, ширина – 1900 мм, высота салона – 1900 мм). Имейте в виду, что при некоторых видах планировки ширина определяет длину кроватей, а от высоты зависит возможность человека стоять – например, возле кухонной плиты. Желательно, чтобы полная масса прицепа не превышала 750 кг. Внутренняя планировка. Ключевые позиции – наличие или отсутствие санузла и количество спальных мест. Последние обычно образуются за счет трансформации диванов и столов.

Ключевые позиции – наличие или отсутствие санузла и количество спальных мест. Последние обычно образуются за счет трансформации диванов и столов. Удобства. На размеры и вес влияет комплект оборудования дачи, ведь для полного комфорта придется добавлять систему отопления, кондиционер, холодильник, развлекательную мультимедийную систему, электрооборудование с солнечными батареями и бензогенератором.

Планирование интерьера начинают с количества спальных мест – это ключевой параметр. Обычно кровати на ночь обустраивают, складывая диваны и столы. На схемах: S-шкафы, Т-туалет. Верхний ряд схем – прицеп 3,2 м, нижний – 4,0 м

Детали конструкции

Конструкция всех прицепов-домиков, в целом одинаковая, но материалы могут быть разными – и от них зависит в первую очередь долговечность изделия, а также в немалой степени и вес.

Рама (шасси). Есть два варианта: купить готовое шасси – новую комплектную платформу с ходовой частью или остов старого прицепа или сварить раму самому. Последний вариант лучше, потому, что вы можете учесть особенности своего домика, а серьезный минус – неизбежные хлопоты с конструированием и изготовлением подвески колес. Рессорная конструкция доступная, но с ней трудно сделать низкий пол. Занимаясь рамой, помните, что для “легкового” прицепа важно соблюдать центровку: прицепное устройство не должно поднимать корму автомобиля-тягача, и так же не должно чрезмерно нагружать ее (средняя цифра нагрузка на фаркоп – 50 – 60 кг). Не забывайте, что некоторым легковушкам буксировка прицепов большой массы разрешается только при наличии на нем тормозной системы.

Типичные рамы для прицепов-дач с рычажной подвеской, которая позволяет сделать пол низким и ровным. Рессорная проще, но поднимает домик над дорогой.

Соединение каркаса и панелей. Каркас, на котором будут базироваться стены и крыша, должен быть жестким независимо от того, из чего он будет сделан – из деревянных брусков или алюминиевых профилей. Ключевой фактор – их соединения, которые должны быть максимально жесткими. В идеале применять уголки и специальные многосторонние соединительные узлы.

Панели стен и крыши. Самый дешевый вариант – фанера или что-то подобное, но она тяжелая и требует защиты от влаги. Более продвинутый вариант – разного рода пластики и сэндвич-панели с утеплителем различной толщины. Имейте в виду, что достаточно жесткий материал панелей будет попутно работать как силовой каркас.

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Несмотря на примерно одинаковые размеры домиков на колесах, планирование интерьера может быть очень разным

Уплотнение. Окна, двери, стыки панелей, места выхода кабелей и других коммуникаций должны быть уплотнены долговечными материалами, причем достаточно эластичными и устойчивыми как к жаре, так и к морозам. Дело в том, что во время движения неизбежны вибрации и взаимные микроперемещения деталей прицепа.

Оборудование. Мебель обязательно должна быть трансформируемой – иначе во время проживания вас ожидает теснота и повсеместные неудобства. Напомним, что правильно встроенная мебель (шкафы, потолочные полки, сундуки) служат как усилители несущего каркаса. При размещении тяжелых компонентов не забывайте о центровке.

Образец каркаса для типичного прицепа-дачи длиной 4 м. Что касается прочности, зависит от типа соединения деревянных планок или металлических профилей.

Рекомендация Авто24

Когда вы сформируете свои требования к передвижной даче, составьте смету, в которой учтите не только материалы и компоненты, но и свое рабочее время и средства на оплату работ “на стороне” (сантехника, электрика, малярка). А затем сравните полученные данные с ассортиментом и ценами на площадках, где продаются подержанные автодачи (в Украине такая не одна). Возможно, окажется, что есть смысл купить пусть старенькую, но готовую дачу именно под ваши запросы.

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