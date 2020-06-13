Дякуймо карантинові – цього року мало кому з нас вдасться вибратися у відпустку за кордон. У зв’язку з чим актуалізувалося тема причепів-дач, і навіть питання – чи не можна такий зробити своїми руками.

Відповімо відразу: можна. І в багатьох випадках в цьому навіть є сенс. Тим більше, що такий виріб під свої потреби можна буде зареєструвати за українським законодавством.

Дача 4-метрової довжини – один з найбільш поширених у Європі форматів “каравана”. Він може бути навіть 5-місним, іноді є власні душ з туалетом.

Починати треба з того, що визначитись із характеристиками майбутньої дачі на колесах.

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Основні критерії

Клас причепу – довжина і вага . Радимо дотримуватись загальнопоширених габаритів (довжина 3200 – 4000 мм, ширина – 1900 мм, висота салону – 1900 мм). Майте на увазі, що за деякими видами планування ширина визначає довжину ліжок, а від висоти залежить можливість людини стояти – наприклад, біля кухонної плити. Бажано, аби повна маса причепа не перевищувала 750 кг.

Внутрішнє планування. Ключові позиції – наявність чи відсутність санвузла та кількість спальних місць. Останні зазвичай утворюються за рахунок трансформації диванів та столів.

Зручності. На розміри і вагу впливає комплект обладнання дачі, адже для повного комфорту доведеться додавати систему опалювання, кондиціонер, холодильник, розважальну мультимедійну систему, електрообладнання із сонячними батареями та бензогенератором.

Планування інтер’єру починають з кількості спальних місць – це ключовий параметр. Зазвичай ліжка на ніч влаштовують, складаючи дивани та столи. На схемах: S-шафи, Т-туалет. Верхній ряд схем – причіп 3,2 м, нижній – 4,0 м

Подробиці конструкції

Конструкція всіх причепів-будиночків в цілому однакова, але матеріали можуть бути різними – і від них залежить в першу чергу довговічність виробу, а також чималою мірою і вага.

Рама (шасі). Є два варіанти: купити готове шасі – нову комплектну платформу з ходовою частиною чи остов старого причепа або зварити раму самому. Останній варіант краще тому, що ви можете врахувати особливості свого міні-житла, а серйозний мінус – неминучі клопоти з конструюванням і виготовленням підвіски коліс. Ресорна конструкція найдоступніша, але з нею важко зробити низьку підлогу. Займаючись рамою, пам’ятайте, що для “легкового” причепа важливо дотримуватись центровки: причепний пристрій не має піднімати корму автомобіля-тягача, і так не само не має надмірно навантажувати її (середня цифра навантаження на кулю – 50 – 60 кг). Не забувайте, що деяким легковикам буксирування причепів певної великої маси дозволяється лише за наявності на ньому гальмівної системи.

Типові рами для причепів-дач із важільною підвіскою, яка дає змогу зробити підлогу низькою та рівною. Ресорна простіша, але піднімає будиночок над дорогою.

З’єднання каркасу і панелей. Каркас, на якому базуватиметься стіни й дах, має бути жорстким незалежно від того, з чого він буде зроблений – з дерев’яних брусків чи з алюмінієвих профілів. Ключовий фактор – їх з’єднання, які мають бути максимально жорсткими. В ідеалі застосовувати кутики та спеціальні багатосторонні з’єднувальні вузли.

Панелі стін та даху. Найдешевший варіант – фанера чи щось подібне, але вона важка і потребує захисту від вологи. Більш просунутий варіант – різного роду пластики та сендвіч-панелі з утеплювачем різної товщини. Майте на увазі, що достатньо жорсткий матеріал панелей буде попутно працювати як силовий каркас.

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Незважаючи на приблизно однакові розміри будиночків на колесах, планування інтер’єру може бути дуже різним

Ущільнення. Вікна, двері, стики панелей, місця виходу кабелів та інших комунікацій мають бути ущільнені довговічними матеріалами, причому достатньо еластичними і стійкими як до спеки, так і до морозів. Річ у тім, що під час руху неминучі вібрації та взаємні мікропереміщення деталей причепа.

Обладнання. Меблі майже обов’язково мають бути такими, що трансформуються – інакше під час мешкання на вас очікує тіснява та незручності. Нагадаємо, що правильно вбудовані меблі (шафи, стельові полиці, скрині) служать як підсилювачі несучого каркасу. При розміщенні важких компонентів не забувайте про центровку.

Зразок каркасу для типового причепу-дачі довжиною 4 м. Щодо міцності, багато залежить від типу з’єднання дерев’яних планок або металевих профілів.

Рекомендація Авто24

Коли ви сформуєте свої вимоги до пересувної дачі, складіть кошторис, в якому врахуйте не тільки матеріали і компоненти, а й свій робочий час і кошти на оплату робіт “на стороні” (сантехніка, електрика, малярка). А потім порівняйте отримані дані з асортиментом і цінами на майданчиках, де продаються вживані автодачі (в Україні таких вдосталь). Можливо, виявиться, що є сенс купити хай стареньку, але готову дачу саме під ваші запити.

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