Что будут делать японские экскаваторы в харьковском метро

Транспортный транш поэтапно осуществлялся в рамках грантовой помощи японского правительства через его агентство международного сотрудничества JICA. В основном по этой программе поступают экскаваторы, погрузчики, самосвалы.

На днях в коммунальное предприятие поступил колесный экскаватор Коматѕу PW180-11Е0 и гидромолот JMHB170H-1. Об этом рассказывается на сайте КП "Харьковский метрополитен".

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Особенность упомянутой машины в том, что это настоящий универсал. Он может работать как с ковшом экскавации (1,13 куб. м), так и с добрым десятком других важнейших рабочих органов.

Кроме упомянутого выше гидромолота, он так же легко берет и другую навесную атрибутику – гидроножницы, ямобур, грейфер, грохоты и дробилки.

Вся техника нигде в эксплуатации не была, пришла прямо от производителя. Фото: Харьковский метрополитен

К строительному и рециклинговому инструментарию можно благодаря универсальному креплению и адаптерам на головке стрелы и гидроканалам с удобными фитинговыми соединениями добавить харвестерные головки для валки деревьев, кусторезы, измельчители древесины и т.д.

Под капотом стоит мощный дизельный двигатель мощностью 123 кВт (165 л.с.) экологического формата Stage V, потенциала которого хватает для выполнения сложных строительных, инфраструктурных и земляных работ.

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Перед этим метрополитен получил два самосвала TAD P18-IV на трехосном шасси Iveco. Также парк обновился фронтальным погрузчиком Komatsu WA 470, экскаватором-погрузчиком Komatsu WB97R, другой техникой.

Новая техника без промедлений вводится в работу, что повышает эффективность бригад на аварийно-восстановительных работах, ускоряет процессы восстановления инфраструктуры после обстрелов и обеспечивает безопасное и быстрое реагирование на чрезвычайные ситуации.