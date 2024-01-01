Що робитимуть японські екскаватори у харківському метро

Транспортний транш поетапно здійснювався у рамках грантової допомоги японського уряду через його агентство міжнародного співробітництва JICA. В основному за цією програмою надходять екскаватори, навантажувачі, самоскиди.

Днями до комунального підприємства надійшов колісний екскаватор Коматsu PW180-11Е0 та гідромолот JMHB170H-1. Про це розповідається на сайті КП "Харківський метрополітен".

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Особливість згаданої машини в тому, що це справжній універсал. Він може працювати як з ковшем екскавації (1,13 куб. м), так і з добрим десятком інших найважливіших робочих органів.

Окрім згаданого вище гідромолота, він так само легко бере й іншу навісну атрибутику – гідроножиці, ямобур, грейфер, грохоти чи дробарки.

Вся техніка ніде в експлуатації не була, прийшла прямо від виробника. Фото: Харківський метрополітен

До будівельного, демонтажного та рециклінгового інструментарію завдяки універсальному кріпленню та адаптерам на маківці стріли й гідроканалам зі зручними фітинговими з’єднаннями можна додати харвестерні головки для валки дерев, кущорізи, подрібнювачі деревини тощо.

Під капотом стоїть потужний дизельний двигун потужності 123 кВт (165 к.с.) екологічного формату Stage V, потенціалу якого вистачає для виконання складних будівельних, інфраструктурних та земляних робіт.

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Перед цим метрополітен отримав два самоскиди TAD P18-IV на тривісному шасі Iveco. Також парк оновився фронтальним навантажувачем Komatsu WA 470, екскаватором-навантажувачем Komatsu WB97R, іншою технікою.

Нова техніка без зволікань вводиться в роботу, що підвищує ефективність бригад на аварійно-відновлювальних роботах, прискорює процеси відновлення інфраструктури після обстрілів та забезпечує безпечне і швидке реагування на надзвичайні ситуації.