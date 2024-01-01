У Харків прийшла техніка у незвичному для наших комунальних машин кольорі

Спецтранспорт розподілено між комунальними підприємствами "Шляхрембуд" та "Комплекс з вивозу побутових відходів". Ці господарства зазнали втрат техніки від постійних російських ракетно-шахедних атак і тому поповнення рухомого складу їм дуже вчасне.

За словами заступника міського голови Дмитра Липового, транспорт вже у роботі, обсяги якої не просто великі, а дуже великі.

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"Техніка буде використовуватися і для вивезення сміття, і для розчищення завалів на місцях обстрілів. У нас постійно накопичується велика кількість бетону, скла і цегли на місцях «прильотів». Тому техніка вже в роботі", - зазначив Дмитро Липовий.

Проєкт став можливим завдяки кооперації двох голландських компаній та українського підприємства "Агроінвест Холдинг Старовірівка". Фото: мерія Харкова

Спецтехніка на шасі DAF та MAN надійшла в корпоративній кольористиці двох голландських комунальних служб Renewi Nederland B. V та BAS Word. Тому харків’яни за не дуже притаманними нашій комунальній техніці синьо-білими, синьо-жовтими та синьо-червоними кольорами відразу виділять нідерландські машини.

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Як підкреслив директор з транспорту ТОВ "Агроінвест Холдинг Старовірівка" Ілля Калугін, це вже друга партія спецтехніки, що надійшла від нідерландських партнерів. Минулого разу спецтранспорт отримали представники ДСНС.