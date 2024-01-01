В Харьков пришла техника в непривычном для наших коммунальных машин цвете

Спецтранспорт распределен между коммунальными предприятиями "Шляхрембуд" и "Комплекс по вывозу бытовых отходов". Эти хозяйства понесли потери техники от постоянных российских ракетно-шахедных атак и поэтому пополнение подвижного состава им очень своевременно.

По словам заместителя городского головы Дмитрия Липового, транспорт уже в работе, объемы которой не просто большие, а очень большие.

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"Техника будет использоваться и для вывоза мусора, и для расчистки завалов на местах обстрелов. У нас постоянно накапливается большое количество бетона, стекла и кирпича на местах "прилетов". Поэтому техника уже в работе", – отметил Дмитрий Липовый.

Проект стал возможным благодаря кооперации двух голландских компаний и украинского предприятия "Агроинвест Холдинг Староверовка". Фото: мэрия Харькова

Спецтехника на шасси DAF и MAN поступила в корпоративной колористике двух голландских коммунальных служб Renewi Nederland B. V и BAS Word. Поэтому харьковчане по не очень присущим нашей коммунальной технике сине-белой, сине-желтой и сине-красной раскраске сразу выделят нидерландские машины.

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Как подчеркнул директор по транспорту ООО "Агроинвест Холдинг Староверовка" Илья Калугин, это уже вторая партия спецтехники, поступившая от нидерландских партнеров. В прошлый раз спецтранспорт получили представители ГСЧС.