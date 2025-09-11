Коммунальники Запорожской области получили новую технику: кто финансирует

Практически каждую неделю машинно-тракторные парки громад получают новенькие машины, начиная от самосвалов и мусоровозов и заканчивая экскаваторами, фургонами и пикапами. Об этом регулярно сообщает на своей ФБ-странице Запорожская ОВА.

Завершение первой декады сентября ознаменовано очередным пополнением. Вчера, 10 сентября, коммунальные хозяйства региона получили новый транспортный транш.

Техника приобретена по разным источникам финансирования. Шла закупка благодаря дополнительной дотации из госбюджета для прифронтовых и пострадавших от войны территорий, а также при поддержке Федерального агентства технической помощи Германии (THW).

В списке получателей техники приоритетом стояли прифронтовые громады. Благодаря пополнению спецтехникой и транспортно-логистическими машинами территориальные громады смогут оперативно устранять последствия вражеских обстрелов.

"Мы получили экскаватор-погрузчик, который будет работать в коммунальном предприятии. Несмотря на обстрелы, мы должны восстанавливать сети и обеспечивать людей водой. Теперь сможем делать это быстрее и качественнее", – отметила начальница Степногорской поселковой военной администрации Ирина Кондратюк.

В нынешней партии техники видно экскаватор-погрузчик Case 570 SV, комбинированная дорожная машина (КДМ) на шасси JAC, фургоны Peugeot Boxer, мусоровоз на ходовой IVECO Eurocargo 140-250, самосвал Dayun и другую технику.

Всего благодаря нынешнему траншу новую технику получили 10 громад области. Машинами появились в коммунхозах Малотокмачанской и Степненской громад, обновлены коммунальные предприятия "Водоканал", "Запорожгорсвет", "Зеленстрой", "Городские тепловые сети" и другие.

Скажем, новая техника поступила для коммунальных предприятий областного центра, которые работают в круглосуточном режиме, что в условиях постоянных вражеских атак для жизнеобеспечения города очень важно.