Комунальники Запоріжжя отримали нову техніку: хто фінансує

Практично щотижня машинно-тракторні парки громад отримують новенькі машини, починаючи від самоскидів та сміттєвозів і закінчуючи екскаваторами, фургонами та пікапами. Про це регулярно сповіщає на своїй ФБ-сторінці Запорізька ОВА.

Завершення першої декади вересня ознаменовано черговим поповненням. Вчора, 10 вересня, комунальні господарства регіону отримали новий транспортний транш.

Техніка придбана за різними джерелами фінансування. Йшла закупівля завдяки додатковій дотації з держбюджету для прифронтових і постраждалих від війни територій, а також за підтримки Федерального агентства технічної допомоги Німеччини (THW).

Фото: Запорізька ОВА

В списку отримувачів техніки пріоритетом стояли прифронтові громади.Завдяки поповненню спецтехнікою та транспортно-логістичними машинами територіальні громади зможуть оперативніше усувати наслідки ворожих обстрілів.

"Ми отримали екскаватор-навантажувач, який працюватиме у комунальному підприємстві. Попри обстріли, ми мусимо відновлювати мережі та забезпечувати людей водою. Тепер зможемо робити це швидше та якісніше", – зазначила начальниця Степногірської селищної військової адміністрації Ірина Кондратюк.

Фото: Запорізька ОВА

В нинішній партії техніки видно екскаватор-навантажувач Case 570 SV, комбінована дорожня машина (КДМ) на шасі JAC, фургони Peugeot Boxer, сміттєвоз на ходовій IVECO Eurocargo 140-250, самоскид Dayun та іншу техніку.

Загалом завдяки нинішньому траншу нову техніку отримали 10 громад області. Машини надійшли в комунгоспи Малотокмачанської та Степненської громад, комунальні підприємства "Водоканал", "Запоріжміськсвітло", "Зеленбуд", "Міські теплові мережі" та інші.

Фото: мерія Запоріжжя

Скажімо, нова техніка надійшла для комунальних підприємств обласного центру, які працюють в цілодобовому режимі й це в умовах постійних ворожих атак для життєзабезпечення міста дуже важливо.