Британский ныряльщик не получит от основателя Tesla компенсацию в 190 миллионов долларов, которую требовали его адвокаты.

Завершилось первое в истории судебное дело, связанное с частными сообщениями в Твиттере. Главным фигурантом в нем стал 64-летний Вернон Ансуорт, которого оскорбил комментарий от Илона Маска в его адрес, во время их словесной схватки в соцсети. Присяжные признали, что фраза “pedo guy” – не столь обидна, как убеждали адвокаты истца.

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Дело случилось в 2018 году, когда спелеолог и дайвер Ансуорт принимал участие в операции по спасению детей в Таиланде. Юношеская футбольная команда оказалась в ловушке в пещере, однако благодаря усилиям спасателей, дети вернулись на поверхность живыми. К спасательной операции было приковано внимание всего мира, не оставил дело без комментариев и Илон Маск. Однако в ходе переписки с одним из почти 30 миллионов своих фолловеров, Маск вступил в спор с Ансуортом, после того, как предложил помочь спасателям “мини-субмариной”, на что получил ответ: “можешь запихнуть ту субмарину туда, где больнее”. После этого не сдержался уже Маск и назвал Ансуорта “pedo guy” – “детколюб”, но в переносном смысле “педофил”.

Спелеолог-дайвер очень обиделся на такую характеристику и подал в суд на главу компаний SpaceX и Tesla, заявив, что своими словами Маск не только унизил его достоинство, но и наложил на него ярлык, который будет мешать его дальнейшей работе и личной жизни. Адвокаты Ансуорта требовали моральной компенсации для своего клиента в виде штрафа Илона Маска на 190 миллионов долларов.

В суде бизнесмен говорил, что сделал это, защищаясь от нападок Ансуорта – “ложных и оскорбительных”. “На оскорбление я ответил оскорблением”, – заявил Маск, добавив, что Ансуорту не следовало воспринимать его буквально: “Я считаю, что он не предлагал мне заняться сексом с подводной лодкой, так и я не имел в виду буквально, что он педофил”. Он также добавил, что в Южной Африке, где он вырос, формулировка “pedo guy” достаточно часто употребляется во время ссор и означает “мерзкий старик”, и отнюдь не “педофил”.

Судебные скетчи Илона Маска и Вернона Ансуорта в суде / Autoblog/Reuters

В суде Маск говорил, что сначала принял Ансуорта за “случайного парня”, что не имеет отношения к спасательной операции, и тем более не ожидал, что твит со словами “pedo guy” будет воспринят буквально, однако извинился за свои слова.

Присяжные окружного суда в Лос-Анджелесе вынесли свой вердикт по делу о клевете на четвертый день судебного разбирательства. Для принятия решения им понадобился всего час.

После вердикта присяжных, глава SpaceX и Tesla заявил журналистам: “Моя вера в человечество восстановлена”. Адвокат дайвера Лин Вуд заявил, что они оставляют суд с высоко поднятой головой, хотя вердикт присяжных нельзя назвать хорошим решением для общества.

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