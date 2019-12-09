Британський ниряльник не отримає від засновника Tesla компенсацію у 190 мільйонів доларів, яку вимагали його адвокати.

Завершилась перша в історії судова справа, пов’язана з приватними дописами у Твіттері. Головним фігурантом у ній став 64-річний Вернон Ансуорт, котрого образив коментар від Ілона Маска на його адресу, під час їхньої словесної сутички у соцмережі. Присяжні визнали, що фраза “pedo guy” – не є настільки образливою, як переконували адвокати позивача.

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Справа трапилась у 2018 році, коли спелеолог і дайвер Ансуорт брав участь в операції з порятунку дітей в Таїланді. Юнацька футбольна команда опинилась у пастці в печері, однак завдяки зусиллям рятувальників, діти повернулись на поверхню живими. До рятувальної операції була прикута увага всього світу, не залишив справу без коментарів і Ілон Маск. Однак у ході переписки з одним з майже 30 мільйонів своїх фолловерів, Маск вступив у суперечку з Ансуортом, після того, як запропонував допомогти рятувальникам “міні-субмариною”, на що отримав відповідь: “можеш запхати ту субмарину туди, де болючіше”. Після цього не стримався вже Маск і назвав Ансуорта “pedo guy” – “дітколюб”, але в переносному значенні “педофіл”.

Спелеолог-дайвер дуже образився на таку характеристику та подав до суду на голову компаній SpaceX і Tesla, заявивши, що своїми словами Маск не лише принизив його гідність, а й наклав на нього ярлик, котрий заважатиме його подальшій роботі та особистому життю. Адвокати Ансуорта вимагали моральної компенсації для свого клієнта у вигляді штрафу Ілона Маска на 190 мільйонів доларів.

У суді бізнесмен говорив, що зробив це, захищаючись від нападок Ансуорта – “помилкових і образливих”. “На образу я відповів образою”, – заявив Маск, додавши, що Ансуорту не слід було сприймати його буквально: “Я вважаю, що він не пропонував мені зайнятися сексом з підводним човном, так і я не мав на увазі буквально, що він педофіл”. Він також додав, що у Південній Африці, де він виріс, формулювання “pedo guy” досить часто вживається під час сварок і означає “мерзенний дідуган”, та аж ніяк не “педофіл”.

Судові скетчі Ілона Маска та Вернона Ансуорта у суді / Autoblog/Reuters

У суді Маск говорив, що спочатку прийняв Ансуорта за “випадкового хлопця”, що не має відношення до рятувальної операції, і тим більше не очікував, що твіт зі словами “pedo guy” буде буде сприйнятий буквально, однак вибачився за свої слова.

Присяжні окружного суду в Лос-Анджелесі винесли свій вердикт у справі про наклеп на четвертий день судового розгляду. Для прийняття рішення їм знадобилась усього година.

Після вердикту присяжних, глава SpaceX і Tesla заявив журналістам: “Моя віра в людство відновлена”. Адвокат дайвера Лін Вуд заявив, що вони залишають суд з високо піднятою головою, хоча вердикт присяжних не можна назвати хорошим рішенням для суспільства.

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