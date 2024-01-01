Получилось ли признать кабину грузовика отелем в Нидерландах

Это была действительно абсурдная идея, пишет bigtruck.nl, хотя вопрос и вынесли на заседании муниципального совета гмины 12 ноября. Об этом сборе с водителей фур редакция Авто24 писала 4 ноября.

Если коротко, то в руководстве коммуны Астен, что на юго-востоке Нидерландов вблизи автострады A67, некоторые предлагали латать дыры в бюджете города введенным для дальнобойщиков туристическим сбором.

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Если бы водителей обложили этим сбором на всех близлежащих стоянках вдоль трассы A67, то городской бюджет получил бы значительную поддержку в бюджет. Вероятно, это стало бы модным явлением и примером для заимствования опыта другими коммунами.

Однако бессмысленный план инициаторов из Астена провалился. На заседании властей гмины предложение о туристическом сборе с водителей-дальнобойщиков не приняли.

По данным нидерландского портала BIGtruck, это произошло благодаря огласке и большой критики, поступившей не только от транспортных СМИ и организаций, но и от властей всей провинции и даже от национальной дорожной службы.