Чи вийшло визнати кабіну вантажівки готелем у Нідерландах

Це була й справді абсурдна ідея, пише bigtruck.nl, хоча питання й винесли на засіданні муніципальної ради гміни 12 листопада. Про цей збір з водіїв фур редакція Авто24 писала 4 листопада.

Якщо коротко, то в керівництві комуни Астен, що на південному сході Нідерландів поблизу автостради A67, дехто пропонував латати дірки в бюджеті містечка запровадженим для далекобійників туристичним збором.

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Якби водіїв обклали цим збором на всіх довколишніх стоянках обабіч траси A67, то міський бюджет отримав би значну підтримку в бюджет. Ймовірно, це стало б модним явищем й прикладом для запозичення досвіду іншими комунами.

Однак безглуздий план ініціаторів з Астена провалився. На засіданні влади гміни пропозицію про туристичний збір з водіїв-далекобійників не прийняли.

За даними нідерландського порталу BIGtruck, це сталося завдяки розголосу й великої критики, що надійшла не лише від транспортних ЗМІ та організацій, а й від влади всієї провінції та навіть від національної дорожньої служби.