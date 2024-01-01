Продавать подержанные авто стали меньше, они подешевели

За прошедшие 12 месяцев на украинских интернет-площадках для размещения объявлений о продаже автотранспорта было размещено 2,7 млн предложений о продаже подержанных легковых машин, посчитали эксперты Института исследований авторынка.

Самая высокая активность продавцов за упомянутый период была зафиксирована в мае 2024 года, когда было размещено 248,3 тыс. объявлений. Наименьшая активность зафиксирована в декабре прошлого года - 177,7 тыс. объявлений.

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Количество объявлений существенно уменьшилось (напомним - в расчет взяты главные сайты объявлений): с 223,3 тыс. в ноябре до 177,7 тыс. в декабре (-20,4%). В сравнении год к году картина следующая: в декабре 2023 интернет-площадки содержали 219,7 тыс. предложений, то есть сейчас предлагают на 19,1% меньше.

Такие изменения скорее всего вызваны ростом объемов объявлений в соцсетях и мессенджерах, и эта тенденция будет продолжаться в дальнейшем - об этом подробнее в прогнозе на 2025 год от Института исследований авторынка.

Количество объявлений и суммарная стоимость предложений

Потенциальная финансовая стоимость всех авто, предлагавшихся (или предлагаемых) к продаже в декабре снизилась до $1,83 млрд, против рекордных $2,29 млрд, зафиксированных в ноябре.

Максимальная и минимальная наполненность предложениями в денежном выражении преимущественно коррелируется с количеством объявлений, указанной выше, что также видно на диаграмме. В среднем украинцы ежемесячно предлагают к продаже в интернете подержанных легковушек на $2 миллиарда.

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Доля дорогих авто продолжает расти

За год, то есть в сравнении декабря-2024 к декабрю-2023, на диаграмме, которая показывает наполненность рынка предложениями различных ценовых групп, на первый взгляд слишком контрастных изменений не наблюдается. Однако если рассмотреть данные подробнее, а также сравнить их с аналогичными срезами за предыдущие месяцы, можно прийти к выводу, что уменьшается присутствие бюджетных предложений, одновременно растет доля авто ценой более $20 тыс.

Причина та же, что и для предыдущего раздела: перетекание предложений масс-маркета в соцсети, дорогие же авто пока продолжают предлагать и на сайтах объявлений.

Распределение предложений по ценовым группам

Средняя цена предложений

После рекордного и резкого скачка до отметки $6500 в ноябре, в декабре средняя цена объявлений начала уменьшаться, сейчас остановившись на отметке $6300.

Меньше объявлений, меньше бюджетных предложений - вот и результат.

Средняя цена всех предложений на интернет-рынке

Изменение цен по сегментам (по признаку топлива/питания)

В разрезе отдельных сегментов, с распределением по типу силовой установки, самую низкую среднюю цену, которая по итогам декабря составляет $2700 (+$50), имеют легковушки с газобаллонным оборудованием.

Самый массовый на рынке сегмент - бензиновые автомобили, занимает среднее положение между только что описанными авто с ГБО и дизельными легковушками. Текущая средняя цена всех предложений здесь $6200, на $300 меньше, чем было месяцем ранее.

Средние цены в отдельных подсегментах

За дизельные легковые авто с пробегом сейчас в среднем просят $7500, на $200 меньше, чем в ноябре прошлого года. Все три только что описанные сегменты (которые одновременно самые массовые на вторичном рынке) были достаточно стабильными по показателям средней цены фактически до октября текущего года, и только в ноябре начались некоторые колебания.

Сегмент авто с гибридными силовыми установками (суммарно все подтипы вроде MHEV/HEV/PHEV), в отличие от предыдущих, сравнительно стабильных, всегда отличался определенным волнением. Так и в этот раз: плюс $500 относительно предыдущего периода, и итог $12 700.

О сегменте электромобилей: длительное снижение средней цены, которое мы наблюдали чуть ли не весь прошлый год, для этой группы сменилось в октябре на заметный рост. В декабре средняя цена в группе BEV остановилась на отметке $16 700, на $100 меньше, чем было местом ранее, и также меньше (на $1100) чем было в декабре-2023. Вероятно, этом году цены на электромобили будут меняться еще не раз, и не исключено что дальше, в 2026, эти значения автомобилисты будут вспоминать с определенной ностальгией.

Методика вычислений

Вычисления сделаны на основе анализа реального сектора авторынка. Команда ИДА проанализировала почти 3 миллиона записей агрегатора Automoto.ua об объявлениях продажи автомобилей со всех (около 100) автосайтов Украины.